Ayuso lamenta la muerte de José Ballesta, "un hombre bueno y muy querido por los murcianos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado el fallecimiento este domingo del alcalde de Murcia, José Ballesta, y lo ha recordado como "un hombre bueno, muy querido por los murcianos".

A través de la red social 'X', Ayuso ha enviado un mensaje de condolencias en el que ha destacado que Ballesta fue una persona "buena" que luchó "para seguir trabajando hasta el último día". "Le echaremos mucho de menos", ha añadido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha trasladado en redes sociales su pésame, calificando a Ballesta como "un servidor ejemplar, trabajador incansable y con una profunda vocación de servicio".

Además, ha destacado que el alcalde era "muy querido por los murcianos por su cercanía y compromiso con su ciudad".