Ayuso lamenta las querellas e insiste: la Comunidad hizo "lo que pudo" en residencias

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado "que se organicen querellas constantemente" y ha insistido en que el Gobierno regional hizo "lo que pudo" en las residencias de mayores para frenar el coronavirus con las herramientas y la información de las que disponía.

Así ha respondido la dirigente a los periodistas, en un acto en Sol, tras ser preguntada por la intención del colectivo Marea de Residencias, que aglutina a familiares de víctimas de Covid-19 en residencias, de presentar otras 200 querellas más en diferentes partidos judiciales de la región para que se depuren responsabilidades por la gestión de la Comunidad de Madrid en la primera ola.

"No podemos más que solidarizarnos y sentir cada vez que se muere una sola persona en Madrid sea en una residencia, sea en su casa, sea en un hospital. Esta pandemia vino como todo el mundo sabe con gran fuerza, como un tsunami, sobre todo en la primera parte y Madrid como el resto de las comunidades hizo lo que pudo", ha declarado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que han demostrado que con conocimiento y herramientas están "conteniendo de una manera mucho más eficaz el virus dentro y fuera de las residencias".

"Yo no puedo más que lamentar que se organicen querellas constantemente pero tampoco puedo hacer nada al respecto, solamente ponerlo en manos de la Justicia y que sean los tribunales, como hasta aquí han hecho, los que decidan si esto tiene recorrido o no", ha manifestado. Aunque no entiende de qué puede servir "volver atrás", ha mostrado su respeto.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha garantizado a las personas que han perdido a un ser querido en Madrid que el Gobierno autonómico ha hecho "todo lo que estaba en su mano" y lo seguirán haciendo.