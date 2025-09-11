Ayuso lanza una nueva estrategia para aumentar las inversiones sobre energía nuclear en la región

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada de su viaje institucional a Extremadura - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía incorporará nuevas líneas de trabajo relacionadas con esta materia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves que el Gobierno regional va a desplegar una estrategia para aumentar las investigaciones sobre energía nuclear, con el objetivo de aprovechar sus ventajas y potencialidades dentro de sus competencias.

Durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra desde este jueves en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso avanzará esta iniciativa en la que trabajan las Consejerías de Educación, Ciencia y Universidades y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, han avanzado desde el Gobierno autonómico.

Esta se llevará a cabo a través del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía, que a partir de ahora abrirá nuevas líneas de investigación en proyectos relacionados con la energía nuclear.

Este centro, que mantendrá también todos los estudios que ya tiene abiertos en otras energías, participará en los eventos europeos que fomenten investigación y desarrollo de la energía nuclear. Entre estas iniciativas destaca la Alianza industrial europea de los SMR (pequeños reactores modulares), a la que optará junto con todas las empresas del sector que estén interesadas en estos avances.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades destinará, al menos, dos contratos asociados al programa regional Gabriela Morreale, que facilita la contratación estable de científicos para liderar grupos de trabajo en esta materia.

Igualmente, se priorizará la captación de fondos para las líneas de investigación relacionadas con la energía nuclear, que también recibirán financiación específica dentro del Plan Regional Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica.