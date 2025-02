Ayuso llevará al Defensor del Pueblo varios casos de víctimas de 'inquiokupación'

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves de que remitirá al Defensor del Pueblo una carta de varias víctimas de 'inquiokupación' de sus viviendas, después de reunirse esta misma semana con una de ellas. "A ver si este (tema) le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución", ha expresado.

En la sesión de control del Pleno en la Asamblea de Madrid, la dirigente madrileña ha subrayado cómo se están "multiplicando" los casos de este tipo por toda la Comunidad de Madrid sin que el Gobierno haga "absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad".

Así, la presidenta ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "insulte a los afectados" por la 'okupación' al decirle que son unos "mentirosos" y que se lo están "inventando". "Es un delito. La 'inquiokupación' y la 'okupación' es un delito que deja a nuestro país en una imagen lamentable de desconfianza", ha censurado.

Díaz Ayuso ha calificado esta situación de "injusta" y ha afirmado que el 95% del mercado 'okupado' de vivienda son "pequeños tenedores" ya que se trata de una situación que no va "de ricos y pobres". "Tener un piso no significa ser rico. Y si no, que se lo digan algunos de su bancada, que tiene múltiples viviendas. Tener una vivienda no significa ser rico, y no se puede prender una lucha de clases entre quienes lo tienen y quienes no. Esto es algo que es impresentable", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha indicado que la propiedad es "uno de los elementos centrales de la civilización, la libertad y la legalidad".

"El sanchismo es la versión cutre del comunismo que aspira a ese feeling totalitario y siniestro de Lenin y Stalin y se queda en las aventuras y desventuras de (José Luis) Ábalos e (Íñigo) Errejón. Han ocupado ustedes las instituciones y a nosotros nos toca defenderlas", ha criticado, a la vez que ha asegurado que desde que gobierna Pedro Sánchez la 'okupación' ilegal "ha aumentado en un 41%".