Ayuso se niega a que Madrid "deje de ser ese faro de ilusión"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado este jueves a que la región "deje de ser ese faro de ilusión, de oportunidades y empleo" por culpa de políticas que "quitan las ganas" a la gente, lo "más personal y más liberal" que tiene una persona.

Así lo ha defendido en un almuerzo con alcaldes, concejales y candidatos 'populares' de la Sierra Norte celebrado en la Escuela de Hostelería del municipio madrileño de Madarcos.

Para Díaz Ayuso, cuando una persona tiene ganas, "lo puede todo". "Puede con un examen, puede arriesgar, se anima a tener hijos, se anima a contratar a más personas, a que su negocio sea cada vez más amplio, a traer vida, a que las cosas funcionen", ha afirmado la presidenta, quien ha advertido, por el contrario, de que "cuando le quitan las ganas, ahí acaba todo".

"Cuando decide que es mejor esperar una subvención, que luego muchas veces ni llega, en lugar de ir a trabajar, acaba por estar decepcionada con las cosas y con el sistema", ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha añadido que también "las nuevas generaciones pierden la ilusión en un gran país" como España, uno "de los mejores del mundo, si no el mejor, para vivir" cuando a un alumno "le quitan las ganas". "Porque qué más da ir a clase o no, si total el aprobado lo tengo igual y total lo que me están enseñando no me vale para nada", ha reflexionado la líder 'popular'.

Frente a este panorama, Isabel Díaz Ayuso se ha negado "a que España acabe así" y a que Madrid "deje de ser ese faro de ilusión, de oportunidades y ejemplo de política para el resto de España" y para "muchas partes de Europa".

Precisamente sobre Europa, la presidenta del PP regional y del Gobierno autonómico ha advertido que "cada vez" miran a Madrid "con más ilusión", lo cual ha ejemplificado en la reciente concesión por parte de Bruselas de la Denominación Protegida de la Unión Europea al aceite de oliva madrileño, así como con la calificación obtenida por el sistema sanitario de la Comunidad o su aportación a la innovación.