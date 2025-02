Ayuso no acepta "lecciones" del PSOE en materia de vivienda y Espinar le recrimina que se quiera "disfrazar de Aznar"

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que no acepta lecciones del PSOE en materia de vivienda, mientras que la portavoz socialista, Mar Espinar, le ha recriminado que se quiere "disfrazar" del expresidente del Gobierno José María Aznar al defender que no le tienen que decir a los ciudadanos a qué precio pueden alquilar su casa.

"No voy a consentir que nos siga dando elecciones de una medida que no llega al 1% de los jóvenes y nos cuesta 3 millones de gestión, que es una pesadilla para los propietarios", ha trasladado la dirigente autonómica desde la sesión de control de la Asamblea de Madrid en relación al Bono Joven de Alquiler.

Así, ha criticado que el Gobierno de España hay construido "cero viviendas de las 184.000 prometidas". "Eso sí, ha habido pisos para las sobrinas de algunos ministros y también, según el señor (Víctor de) Aldama, ese que decía que la señora Maroto era una pesada, para pactarlo con el señor (José Luis) Ábalos, según dice, en mitad del Paseo de la Castellana. Ese es el plan del Gobierno", ha subrayado.

Frente a ello, ha reivindicado que en Madrid no van a cometer los errores que han arruinado a Cataluña, que han "expulsado a la empresa, que han fomentado la ocupación, y que la ideología lo invade todo". "El precio de la vivienda ha crecido enormemente en España entera por culpa de sus políticas. Sus leyes no funcionan y yo no pienso decirle a un vecino de Fuenlabrada lo que tiene que hacer con su vivienda, porque es suya y la propiedad es sagrada", ha reivindicado.

Por su parte, Espinar le ha recordado a Ayuso que las competencias en vivienda "son suyas" y tiene la obligación de aplicarlas en beneficio de todos los madrileños. "Deje ya de culpar a los demás y mírese en el espejo de la responsabilidad, señora Ayuso", ha apostillado.

Además, la portavoz socialista le he exigido que deje de "poner alfombras rojas" a los fondos de inversión y a los grandes propietarios. "Déjese de tanto victimismo y de tanto lloriqueo político y póngase a trabajar. Lo que le estoy pidiendo es que todos los madrileños con su salario puedan acceder a una vivienda digna. Esa es su responsabilidad. De nadie más", le ha pedido.