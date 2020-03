Ayuso no quiere que "los niños pierdan curso" pero advierte de que nadie sabe a ciencia cierta los plazos

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que desde el Gobierno regional no quieren "que los niños pierdan curso" pero advierte de que "nadie puede saber a ciencia cierta los plazos de cómo va a evolucionar" el coronavirus.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que este miércoles hay "una reunión muy importante en el Ministerio" y a ella llevarán como propuesta que se retrase la Selectividad "unos días o semanas".

Respecto a todos los cursos, Ayuso ha recordado que han puesto en marcha una plataforma de educación a distancia para que puedan continuar con las clases, que están utilizando más de 1,5 millones de alumnos, y ha anunciado que Samsung facilitará material tecnológico a familias "que no tienen recursos para que se puedan conectar a las clases".

El objetivo es "seguir mientras tanto trabajando" pero ha hecho hincapié en que hay que ver "hacia donde va esto" porque nunca se habían enfrentado "a una pandemia". "Es un virus sobre el que todos vamos aprendiendo sobre la marcha, entonces nadie puede decirte exactamente que va a ocurrir la semana que viene, ni en dos, ni en tres...", ha incidido.

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "todo indica que estas medidas de confinamiento" llevarán buenos resultados en poco tiempo y, según vaya evolucionando, irán "tomando las siguientes decisiones".

"A priori sí que aseguro que para Madrid es fundamental que el nivel educativo no baje, que no se pierda. Evidentemente las circunstancias van a provocar que no se tenga un curso lectivo como los normales pero sí que vamos a intentar que nuestros alumnos no pierdan conocimiento", ha expuesto.