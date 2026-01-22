Ayuso no tiene previsto reunirse con la oposición en enero tras recibir "insultos personales": "No sirve de mucho"

Archivo - (I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una reunión en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembr - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que no tiene previsto reunirse con los grupos parlamentarios de la oposición en enero, unos encuentros que son habituales por el inicio del nuevo periodo de sesiones tras la Navidad, después de haber recibido "insultos personales" en los últimos y afirmar que "no sirve de mucho".

"Lo dudo porque la última vez no sirvió más que para insultarme", ha valorado la dirigente regional en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Así, ha explicado que en la reunión no hicieron una crítica política sino que PSOE y Más Madrid realizaron "insultos personales directos" en esas reuniones.

Considera que llega un momento en el que esto "no se tiene que pasar por alto" y dejarlo como "si no pasara nada" y ha subrayado que ella no sabe qué hacen sus adversarios "con sus vidas personales" porque "nunca se dedicó a mirarlo".

"Ni lo voy a hacer pero pido lo mismo para mí, que se me trate y que se me juzgue por mi trabajo y por aquellas cuestiones que afectan a los madrileños", ha subrayado, a la vez que ha cargado contra "la utilización chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario".

Díaz Ayuso ha insistido en que la última vez "no tuvo un pase" la situación, a la vez que ha señalado que antes "le gustaba" celebrarlas y lo hacia a iniciativa propia. "Es una ofensa estar en una mesa trabajando y pensando bueno qué propuestas pensáis que son buenas, cómo vais a plantear según qué asuntos, y entonces tener que hablar de mi vida personal y tener que estar aguantando todos los días muchos de estos insultos, pues pienso que no está en ningún contrato tener que hacer esto así", ha incidido.