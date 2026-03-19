Ayuso y la oposición se miden en el Pleno con la migración en el centro y tras el archivo de la causa a Ana Millán

Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la oposición parlamentaria (Más Madrid, PSOE y Vox) se miden este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid con la migración en el centro del debate y tras el archivo de la causa judicial de la vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Millán (PP).

Ayuso ha centrado esta semana las críticas al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez, en la migración, con acusaciones de "tintes antidemocráticos" en la regularización de los migrantes, los reproches a la negativa a la repatriación de menores migrantes no acompañados "extranjeros" por parte de Delegación o la afirmación de que se va a "fomentar el turismo sanitario" tras devolverse la cobertura a los migrantes en situación irregular.

Precisamente, sorbe esta última cuestión versará la pregunta que le hará el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, a la presidenta autonómica, mientras que es previsible que su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, vincule la vivienda --objeto de su pregunta-- con la migración, rimando con la Proposición No de Ley (PNL) que lleva su grupo para pedir un trato fiscal diferente a los españoles en adquisición de viviendas.

ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA ANA MILLÁN

También es probable que se cuele en el debate parlamentario el archivo de la causa judicial que investigaba a la también exalcaldesa de Arroyomolinos Ana Millán por presunta corrupción en su etapa como concejal.

Era este martes cuando se conocía que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, daba carpetazo a la causa sobre contratos supuestamente irregulares en la etapa en la que era concejal.

Ayuso y el PP celebraban el archivo y además exigían tanto al PSOE como a Más Madrid que pidieran disculpas a Ana Millán por los "insultos" durante los diez años que ha durado este procedimiento judicial. Millán ha sido diana de la izquierda especialmente durante los plenos de la Asamblea de Madrid, en los que la inmunidad parlamentaria protege a los diputados.

Tanto el PSOE-M como Más Madrid han adelantado tras conocerse el archivo que lo recurrirán. Los socialistas ironizaban con el "último prodigio de la Justicia" con el PP de Madrid tras apuntar al cambio de jueza.

Por su parte, desde Más Madrid insistían en acusarla de "corrupción" y advertían de que la causa "no acaba aquí". "Los hechos que entonces (en el informe de la UCO) apestaban a corrupción antes del auto son hechos que siguen apestando a corrupción", apuntaban.

SESIÓN DE CONTROL

Este choque llegará, previsiblemente, en las preguntas de la sesión de control a la presidenta regional en las que Vox se interesará sobre políticas para facilitar el acceso a la vivienda y PSOE sobre medidas para formar y concienciar a empleados públicos sobre la protección de datos. Los socialistas adelantaban este lunes que preguntarían sobre la imputación del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Por su parte, Más Madrid se interesará por las prioridades del Gobierno regional, mientras que el PP requerirá información sobre el impacto en la Sanidad madrileña de la medida del Ejecutivo central para que "cualquier extranjero sin residencia legal pueda tratarse gratuitamente cualquier enfermedad".

Sobre la mesa en el choque entre Ayuso y Más Madrid también se encuentra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurrida por la Comunidad sobre la creación del registro de objetores al aborto. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, advertía a Ayuso de que si no cumplía la sentencia podía ser inhabilitada.

Tras las preguntas dirigidas a Ayuso, será el turno de las formuladas a los consejeros. Vox centrará su intervención interesándose por las deducciones fiscales en materia de vivienda que el Gobierno regional tiene previsto poner en marcha durante lo que queda de legislatura.

A continuación, el Grupo Socialista centrará sus preguntas en las medidas previstas para mejorar el acceso de las mujeres al aborto, la valoración del modelo concesional sanitario y las actuaciones encaminadas a garantizar que el estadio del Rayo Vallecano reúna las condiciones adecuadas para la práctica del fútbol profesional.

Posteriormente, Más Madrid formulará cuestiones sobre las condiciones laborales del personal que presta servicio en el Infoma, la valoración del funcionamiento del sistema de tutela de niños en la Comunidad de Madrid y la Fórmula 1.

Finalmente, el PP preguntará por el apoyo a las víctimas del terrorismo, la implantación de la Inteligencia Artificial, las actuaciones en materia de investigación biomédica, la gestión de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad y las políticas culturales de la Comunidad de Madrid en relación con la moda.

LEY DE MÁS MADRID

Tras la sesión de control será el turno del debate de la toma en consideración del a Proposición de Ley de Más Madrid sobre el reconocimiento y la protección de las familias monoparentales en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa plantea la creación de un título oficial de familia monoparental y fija los requisitos para su reconocimiento, así como un conjunto de medidas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades. Entre otras cuestiones, establece que esta condición se reconozca desde el primer hijo y que, con carácter general, se mantenga hasta que los descendientes cumplan 26 años.

También contempla una definición amplia de estas familias, incluyendo situaciones como el impago de pensiones, la violencia de género o el abandono familiar, y establece dos categorías --general y especial-- en función de factores como el número de hijos, los ingresos o la existencia de discapacidad.

TERRORISMO, INVESTIGACIÓN Y VIVIENDA, EN LAS PNL

A renglón seguido, llegará el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL). En primer lugar, el PSOE defenderá dos iniciativas, la primera de ellas enfocada a para diseñar e implementar el Plan Madrid Digital Segura, una estrategia integral de concienciación y formación en el uso responsable de la tecnología.

La otra buscará el consenso de la Cámara para pedir a la Comunidad reforzar el apoyo al personal investigador joven con medidas para compensar la pérdida de contratos predoctorales, "dignificar" las condiciones económicas del personal en formación y desarrollar un Plan Regional de Retención de Talento Postdoctoral.

A continuación, Vox buscará que la Asamblea pida a Comunidad y Gobierno que revise los impuestos de vivienda para implementar beneficios fiscales para la compra de vivienda habitual por parte de españoles además de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando el bien heredado se destine a vivienda principal.

Seguidamente, el PP hará uso de su mayoría absoluta para reclamar al Gobierno central que desista de lo que considera una política de "indultos encubiertos" a etarras y exigiendo transparencia en la concesión de beneficios penitenciarios, así como el cumplimiento estricto de los requisitos legales por parte de los condenados por terrorismo.

Más Madrid presentará una proposición encaminada al refuerzo del trabajo autónomo y la economía social, con medidas de apoyo a la conciliación, asesoramiento, prevención de riesgos laborales, emprendimiento femenino y estímulos fiscales para las rentas más bajas y el entorno rural.