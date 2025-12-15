Ayuso pide a los extremeños que "confíen en el PP" para dar una mayoría absoluta a Guardiola y acabar con "amenazas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la cena de navidad del PP de Madrid, en la Finca La Alquería, a 15 de diciembre de 2025, en Alcorcón, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunesa los extremeños que "confíen en el PP" y den una mayoría absoluta a la candidata 'popular', María Guardiola, para acabar con las "amenazas".

"Nada nos gustaría más", ha afirmado la dirigente regional durante su intervención en la tradicional cena de Navidad del PP madrileño de cara a las elecciones que se celebran este domingo.

Así, les ha pedido a los extremeños que confíen en el proyecto de Guardiola para la región porque hay que acabar con "los chantajes y las amenazas a que te pongan una moción". "Hay que hablar de las cosas de comer, que la gente está harta, que no llegan trenes, que no llegan las infraestructuras básicas y están fritos a impuestos, fritos a demagogia, siempre hablando de lo que no ocurre en lugar de poner al acento los problemas reales", ha enfatizado la presidenta madrileña.

En concreto, ha señalado que en Madrid también han pasado por gobiernos de coalición y ha puesto el foco en la importancia de tener "un gobierno unido, de un color", al igual que le gustaría que tuviera el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Significará que es un gobierno en el que una cartera habla con la otra y cuando uno habla de economía, sabe que habla de energía y sabe que muchas veces la energía tiene que ver con el medioambiente y el medioambiente con la digitalización, y se tiene que hacer en base a una ordenación del territorio justa y equilibrada, teniendo en cuenta los pequeños municipios", ha subrayado.

Por ello, ha destacado que Extremadura necesita "un Gobierno fuerte, que esté unido y que está pensando en el bien común" frente a coaliciones que lo único que hacen es "chantajearte". "Por eso le pedimos a todos los extremeños desde la Comunidad de Madrid que confíen en el Partido Popular y lo voten por mayoría absoluta", ha incidido.