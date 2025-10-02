Ayuso pide a izquierda "dejar en paz" al Rey y PSOE le reprocha sus "delirios de grandeza" al creer que "reina ella"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a la izquierda que "deje en paz" al Rey, tras sus declaraciones sobre los ataques en Gaza, mientras que la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha reprochado sus "delirios de grandeza" al creer que "la reina es ella".

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, después de que la dirigente autonómica haya pedido a la izquierda que "deje en paz al Rey de todos" y a la Monarquía. "Dejen de utilizarla si ustedes son antimonárquicos", ha criticado.

Espinar, por su parte, ha censurado que la presidenta haya intentado "callar hasta el Rey" y le intente "contraprogramar" convocando a la Embajada de Israel "el mismo día que el Rey condena la masacre en Gaza". "Y es que después, después se permite el lujo de enmendarle como si la reina fuera ella. Pero señora Ayuso, esos delirios de grandeza me preocupan", ha denunciado, a la vez que ha asegurado que va a terminar creyéndose "Napoleón".

Considera la portavoz que las "salidas de tono de Ayuso" ya no tapan "su falta de corazón" y ha asegurado que "no hay pim, pam, pum" que tape su "nefasta gestión".

"Para hablar de neumáticos de Fórmula 1 hay que tener conocimiento. Para saber que matar niños está mal solo hay que tener conciencia. Señora Ayuso, no se puede estar a nómina de los madrileños y negar el genocidio del pueblo gazatíe", ha denunciado.

Por su parte, Díaz Ayuso ha criticado que Espinar se "supere cada semana" y cada vez esté "más agresiva" utilizando "todas las faltas de respeto posibles". "No sé por qué. No sé si será por los datos tan positivos que arroja la Comunidad de Madrid esta semana", ha resaltado.