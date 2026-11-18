La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), durante un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles a la Junta Electoral Central (JEC) que "tome note" porque se está utilizando el dinero "de todos los españoles para seguir comprándole la campaña" al candidato y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través del Consejo de Ministros.

"Es un bochorno", ha afirmado la dirigente regional en un mitin en Segovia, donde ha criticado que se intenten "comprar voluntades". Así, ha asegurado que empiezan por "pegarlo todo con pegatinas, mal puesto y todo sucio" para ir deteriorando "más y más".

Así, ha reprochado que desde el PSOE hayan asegurado que ella se ha metido "con los andaluces" al igual que afirman que va contra "lo público". "No estoy contra lo público, estoy contra los que viven de lo público para que no funcione", ha defendido.

En este punto, Ayuso ha reivindicado el papel de los funcionarios de carrera, de los interinos "que tienen voluntad, vocación y que nunca dejarían a sus alumnos sin clase" frente a huelgas que promueven que los alumnos que tendrán el examen de la PAU no hayan "recibido una sola hora de clase", y que están alentadas por la izquierda.

Frente a ello, ha reivindicado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, representa a "la España que se esfuerza y que trabaja" porque ha llegado el momento en el que hay que poner "pie en pared con tanto abuso".

"Creo que ya ha llegado el momento de recordar que, por ejemplo, las subvenciones tienen que estar para el que no puede, no para el que no quiere, que no pueden convertirse en un método de vida. Porque si no llega el momento en que el socialismo lo colma todo (...) Si vez que tienes un poquito de prosperidad o un poquito de éxito la Agencia Tributaria, que es como una planta carnívora, te quita tus ingresos, tu crecimiento y tus ganas de vivir....", ha lamentado.