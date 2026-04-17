Ayuso pide medidas cautelares contra la regularización "populista" de migrantes: "Lo único que pedimos es ley y orden"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (d),durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

BRUSELAS/MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá medidas cautelares ante la justicia contra la regularización "populista" de migrantes que ha aprobado el Gobierno de la nación y ha afirmado que lo único que exigen es "ley y orden".

"Quienes gestionamos realmente los servicios públicos, como por ejemplo la sanidad y la educación, lo único que pedimos es ley y orden. No pedimos otra cosa", ha afirmado la presidenta regional tras mantener una reunión con directivos de empresas en una visita oficial a Bruselas.

Así, ha subrayado que hoy mismo van a presentar el recurso contra esta medida porque cree que no se puede trasladar el mensaje de que en España "no hay ley" sino una "barra libre". "Ven a España sin ningún tipo de papel ni de orden. Eso no es propio, insisto, de un país de la Unión Europea", ha señalado.

Díaz Ayuso ha defendido el Estado de Derecho porque "es la única manera de que pueda haber un equilibrio y una integración real" para evitar "un colapso de servicios públicos" porque "no se puede igualar a todo el mundo".

"Es que así no vamos a ir a ningún sitio. Por eso, hoy mismo, contra el caos, y en beneficio de todos y del Estado de Derecho, la Comunidad de Madrid va a pedir medidas cautelares", ha afirmado.