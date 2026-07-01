Ayuso pide observadores que garanticen la seguridad en nacionalizaciones de cara a elecciones: "Este proceso inquieta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración del almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). Este encuentro político y social cuenta con la intervención de la presidenta de la Comun - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles observadores que garanticen la seguridad y "transparencia" en las nacionalizaciones y regularizaciones de cara a las próximas elecciones, ya que ha asegurado que el proceso que está llevando a cabo el Gobierno de la nación "inquieta".

"Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta", ha afirmado la dirigente regional en un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI, en el marco de la 'Ley de Nietos' que ofrece la nacionalidad española a los descendientes de represaliados por el franquismo que se fueron de España.

En esta contexto, se ha preguntado si el Gobierno de la nación está intentando "nacionalizar socialistas" y ha criticado que quiera hacer "ingeniería" con el censo, además de fomentar las "arbitrariedades" incentivando o desincentivando el voto "según conviene y según el origen".

"Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que, por los restos y por el recuento del voto, quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño", ha afirmado Ayuso.

Así, ha reprochado que cualquier elector que a lo mejor "no tiene ninguna vinculación" con España pueda elegir circunscripción y se ha preguntado "quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio".

La presidenta madrileña ha afirmado que se está aumentado el número de escaños con las regularizaciones y ha señalado que Madrid va a pasar de tener "136 a 145 que repartir" bajo la 'Ley de Nietos' que considera "una nueva arbitrariedad".

Con ello, ha subrayado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha crecido "de manera exponencial e inusual" en el último año. "Nadie pone en tela de juicio que una persona que lleva tiempo viviendo en España tenga sus papeles, todo lo contrario. Nosotros somos una región que da su sanidad y sus servicios públicos a todo el mundo, pero tendrá que haber una ley, tendrá que haber un orden", ha defendido.

En la misma línea, Díaz Ayuso ha insistido en que le parece "inquietante" el crecimiento "inusual" del centro uniendo "una regularización masiva que sí modifica el reparto de escaños con las nacionalizaciones masivas urgentes".

Cree que el procedimiento con el que se está llevando a cabo es "un tanto inusual, irregular", además de llevarse a cabo de forma "acelerada y masiva".

Sobre su opinión concreta sobre las nacionalizaciones a represaliados, ha defendido que es un proceso y un debate que se tiene que llevar a cabo "entre todos". "Tendremos que decir todos los españoles quién consideramos que son nuevos españoles", ha apostillado.