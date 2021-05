Ayuso pide "un último esfuerzo" para lograr un "gobierno en libertad" con mayoría: "Madrid se merece a los mejores"

El presidente del PP, Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso saludan a su llegada al último acto de campaña del partido, en el barrio de Salamanca - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo un "último esfuerzo" para lograr "un gobierno en libertad" con una "amplia mayoría".

"Yo busco una amplia mayoría porque el pueblo de Madrid se merece a los mejores gestores, que están todos aquí delante. Madrid y España nos están mirando, estemos a la altura. Vamos con pasión a las urnas y sobre todo hagámoslo por el mayor bien que tiene el hombre: la libertad", ha lanzado en el gran mitin de cierre de campaña en Madrid Río, arropada por la 'cúpula' del partido y por más de 3.000 personas.

Así, ha reivindicado una "amplia mayoría" para "no defraudar", "no cambiar el sentido político de la Comunidad según convenga", evitar "las injerencias de La Moncloa todavía mucho más tiempo" o "proteger los colegios de educación especial, a la concertada, a la pública".

También para que "nadie vuelva a boicotear un hospital público", para que si dice que puede bajar los impuestos pueda hacerlo "el mes que viene", para hablar con orgullo de España "pero sin odio, sin imposiciones y sin decirle a nadie como tiene que vivir".

Ayuso, que ha comenzado su intervención tras más de veinte minutos dando las gracias a todas las personas que la acompañan en su día a día, ha recordado que fue el 9 de marzo de 2020 cuando tomó una de las decisiones "más díficiles que puede tomar un gobernante, cerrar los colegios" ante la "inacción del Gobierno de España".

SACA PECHO DE SU GESTIÓN

Poco más tarde, cuando se habían recuperado "de aquel golpe", habían "levantado dos hospitales públicos, traído material sanitario y marcado el camino en la lucha contra el virus", ha incidido en que tuvieron que tomar otra decisión: la de abrir los centros escolares aunque les decían que el resto de Europa continuaban cerrados. "Volvimos a dar un paso adelante", ha sacado pecho.

Ha continuado relatando que en otoño les intentaron obligar "a cerrar la Comunidad de Madrid, la hostelería, los comercios, la restauración, las vidas de tantas y tantas personas" exigiendo un "estado de alarma a la carta, falso y sin informes sanitarios". Entonces ella dijo "en absoluto".

"Las personas que eran mis socios en ese momento me abandonaron porque es verdad que tenían siempre una querencia, como el carro de la compra, irse siempre a la izquierda, y me decían: tienes que cerrar porque lo dice el ministro, por la moderación... lo que siempre dicen para que uno se acobarde", ha lanzado.

Ante esto, Ayuso ha defendido que ella le dijo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera "el problema de Madrid", que no pensaba cerrar Madrid porque "no hay un motivo", porque no le "da la gana" y porque a ella nadie le "chantajea".

"Llegaron las portadas, llegaron los insultos, llegaron las mentiras. Intentaron una y otra vez en una presión mediática sin precedentes que cerrara Madrid, una y otra vez. Nos llamaron peligrosos, asesinos, sepultureros pero el pueblo de Madrid, los ciudadanos que vivimos y trabajamos aquí dimos una lección al mundo de como con responsabilidad y tratando a la sociedad como adultos se pueden sortear todas las dificultades", ha clamado.

"A MADRID SE LE CHANTAJEA"

Díaz Ayuso ha recordado que el 10 de mayo se levantaron con una moción de censura en Murcia y ecos en otros lugares pero ahí volvió a decir "a Madrid no se le chantajea". "Por eso estamos en estas elecciones porque son los ciudadanos los que van a decidir cómo quieren que sea la Comunidad. Me niego a que cambien el signo político de la Comunidad sin que los ciudadanos sean consultados antes", ha manifestado. A los burócratas que quieren imponer cierres, Ayuso les ha dicho que "a la política se viene llorado de casa" y a poner "soluciones a los ciudadanos".

Así, ha insistido en que la sociedad madrileña está "mas unida que nunca" y ha repetido que "para ir en contra del proyecto que se está ahora mismo gestando en La Moncloa, no hace falta ser de derechas sino ser sensato".

ALTERNATIVA AL "SANCHISMO"

Díaz Ayuso se ha propuesto "una alternativa al sanchismo", que no al "socialismo clásico", con "apellido comunismo que está regando de odio las calles de Madrid y que han intentado emponzoñar una campaña". "Nos querían llevar por unos derroteros a la sociedad española, una sociedad pacífica. Hemos estado por encima de esas provocaciones, de esos insultos y sobre todo también de esas políticas que hoy nos están dividiendo", ha lanzado.

En este punto, se ha preguntado "dónde está Pedro Sánchez" porque "según las encuestas" está "muy callado" mientras que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ya dice "que se va".

Ayuso ha reivindicado su proyecto de "unidad y libertad". "En estas elecciones hemos hablado del amor, de la verdad, del bien común, del futuro en comunidad, de lo nuestro, de lo vuestro, de lo de todos, de la pasión por la vida", ha manifestado, al tiempo que reclamado que el futuro lo afrontarán "con espíritu quijotesco" levantándose cada mañana "a pelear" y siendo "dueños del destino".

En este punto, ha pedido a los jóvenes que desconfíen del que "regala las cosas", del que diga "que la vida es fácil porque regala un aprobado o da una paga". "Os dicen que una revolución es sinónimo de nada. La revolución es tiranía, no es nada más que eso", ha trasladado.

