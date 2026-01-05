Ayuso pide a Zapatero explicaciones por "cooperar con la dictadura" en Venezuela y "blanquear el régimen" de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Audiovisual del Gobierno regional, en Madrid Content City, a 12 de diciembre de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes explicaciones del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero por "cooperar con la dictadura" de Nicolás Maduro en Venezuela y "blanquear el régimen" y ha criticado que España haya "abandonado" a todo el continente hispanoaméricano.

"Yo siento vergüenza como española", ha expresado la dirigente autonómica en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que se ha preguntado cómo Zapatero "no vio nada como observador internacional" en las elecciones venezolanas, a la vez que ha criticado que la Unión Europa y España enviarán al país "a lo mejorcito".

"Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada", ha afirmado, a la vez que ha señalado que Zapatero debe explicar "de una santa vez" por qué ha "representado" al Gobierno de Maduro y por qué ha buscado siempre su "legitimación", además de preguntarse "por qué ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación".

También considera Díaz Ayuso que el expresidente de España debe explicar su vinculación con Plus Ultra tras su encuentro con el directivo detenido Julio Martínez, detenido por la Policía por presunta corrupción.

"Debería dar una rueda de prensa urgente, y por cierto irá a comparecer al Senado, que el Partido Popular se lo va a pedir, para contar qué está haciendo, qué ha hecho, cómo no vio nada, de qué vivió y por qué ha estado siempre cooperando necesariamente con la dictadura y con este narcoestado", ha apostillado.

Además, y frente a la "hambruna, pobreza y extorsión" que han vivido los venezolanos, la presidenta ha censurado que el entorno de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el comunismo internacional "lejos de hacer algo" se pongan "a dar lecciones".

"¿Qué más le tiene que pasar al pueblo de Venezuela para que le escuche alguien?", ha señalado Díaz Ayuso, a la vez que ha criticado que todo el mundo mire "para otro lado" y se ponga "cursi" con la incursión de Estados Unidos en el país y la situación que viven sus ciudadanos.

"Evidentemente no todo lo que hace Estados Unidos convence (...) Pero estará mejor hoy que ayer y que antes de ayer. Y si se opera un proceso que garantice unas elecciones libres, nos van a faltar años en la historia para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria", ha incidido.