Ayuso pondrá de "ejemplo" la gestión del Covid en Madrid en la Conferencia de Presidentes y rechaza "más cierres"

Defenderá que las actividades al aire libre son "seguras"

EL ATAZAR, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladará en la Conferencia de Presidentes el "ejemplo" de la gestión del coronavirus de su Gobierno y ha vuelto a rechazar que lleven a cabo "más cierres".

En declaraciones a los medios, en una visita al embalse de El Atazar, ha recalcado que ella no está "en disposición de acordar más restricciones ahora mismo" para los ciudadanos porque no está "en condiciones de cambiar la estrategia sanitaria y económica" que han mantenido en la Comunidad estos dos años.

"No estoy en condiciones de, a estas alturas, después de tantas olas y de tanto esfuerzo, cambiar porque no sé si hay otras comunidades que han levantado dos hospitales públicos, que han puesto en marcha esta estrategia Vigía, y que están realizando test a toda la población como estamos haciendo nosotros. Madrid ha ido directamente contra el virus para no tener que seguir provocando más cierres y atacando más a la economía", ha subrayado.

Ayuso ha incidido en que está Conferencia "se ha convocado de manera sobrevenida" y ella lo que no quiere hacer "es como el Gobierno improvisar" por lo que informará el mismo miércoles de lo que va a trasladar al resto de presidentes. "Ahí intentaremos dar nuestro ejemplo para ver si sirve para buscar un entendimiento que es lo que queremos todos", ha avanzado.

La dirigente regional ha insistido en que el aumento de casos se está viendo "en todo el planeta, en Madrid también" pero ha incidido en que está recogiendo que esto "no reviste especial gravedad en la presión hospitalaria". Por ello, ha reiterado que quieren seguir ahondando en su estrategia de prevención: en que los ciudadanos puedan testarse antes de las reuniones, la ventilación y mascarilla.

Además, ha manifestado que todas las actividades que se realicen al aire libre, a su entender, son "seguras" y se ha demostrado así "a lo largo de este tiempo". "Es lo que vamos a mantener en la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana de manera sobrevenida", ha dicho, al tiempo que ha indicado que estudiará junto a la Consejería de Sanidad que más llevarán a esta cita.

