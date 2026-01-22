Ayuso propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa en La Almudena por las víctimas de Adamuz

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una eucaristía en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, en la catedral de la Almudena, a 9 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves de que propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral en la Catedral de La Almudena por las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 43 personas fallecidas.

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que se quiere rendir "el mejor homenaje que se le puede hacer" a estas personas porque son "víctimas de todos".

"Ese dolor es compartido por todos los españoles y queremos estar cerca de las familias de los heridos y de los fallecidos, y no creo que esto se pueda dividir por 17 regiones como si fuéramos 17 estados. Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado y por eso lo voy a solicitar para que tengan su homenaje desde la región y desde la capital de España", ha expresado.

Solicitará al Arzobispado esta misa a lo largo del día y espera que se pueda celebrar "pronto" porque las familias "necesitan consuelo y acompañamiento". "Hoy España está con el corazón en la mano", ha trasladado.