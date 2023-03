Ayuso quiere que Reyero sea imputado para que hable y asuma su responsabilidad porque cree que él no hizo "nada"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que quiere que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Ciudadanos) sea imputado por lo sucedido durante la pandemia para que hable sobre sus responsabilidades porque tiene la sensación de que no hizo "nada".

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, Ayuso ha señalado que "a lo mejor lo que toca ya es que le pregunten a él qué hizo y qué responsabilidad tuvo" porque "no ha hecho otra cosa en tres años que hablar de los demás". "¿Qué responsabilidades tenía él? ¿Qué hizo? ¿Qué protocolos aplicó? ¿Cómo avisaba a las familias?", ha preguntado a continuación.

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, ante esta situación en las residencias "todo el mundo se puso muy bravo" pero "lo cierto es" que hasta que ella no tomó "el mando único" y le quitó "competencias" nadie "hacía nada". "Me parece que por lo menos y por prudencia uno debería ser un poco más responsable y asumir la responsabilidad que tenía cada uno. Esto creo que él no lo ha hecho en ningún momento", ha trasladado.

Piensa que si le imputan, podrá "conocer en algún momento qué es lo que él hacía" porque ella no recibía información durante aquellas semanas y cuando le preguntaba tenía la sensación de que no había hecho "absolutamente nada". En este punto, ha recordado que ella tenía una coalición con Ciudadanos "y esa competencia estaba delegada" hasta que decidió unificarlo todo.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas antes de declarar este jueves en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el caso de los protocolos, el exconsejero subrayó que las personas que ocupaban las residencias "quedaron abandonadas a su suerte" durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.

Señaló que los protocolos de derivación fueron "de exclusión" y en virtud de ellos "se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad". "Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas", recalcó.