Ayuso quiere saber de "dónde sale" el cohete del que habla Díaz: "Exijo un hueco para cuando manden a España al carajo"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha bromeado este jueves en la Asamblea de Madrid haciendo alusión a las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en las que señalaba que las élites tecnológicas mundiales viven en el mundo "de los cohetes para escapar de la Tierra".

"Lo indignante de todo es que se guarden el secreto del cohete para los ricos, oiga, porque yo llevo trabajando para los ricos todos estos años y no me he enterado", ha ironizado la jefa del Ejecutivo madrileño en su respuesta a la pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en la sesión de control del Pleno de la Cámara regional.

Así, Ayuso ha sostenido que le gustaría y exige que le digan "desde dónde sale el cohete y dónde está el búnker ese en Nueva Zelanda" dado que ella se lo ha estado "trabajando todos estos años y aquí el único que ha salido disparado" es el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, "pero en un maletero". "Les exijo un hueco para cuando manden a España al carajo", ha lanzado.