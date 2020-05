Ayuso rechaza el acuerdo Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral "en el momento más indeciso de la democracia"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "malestar" por el acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre el PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu para derogar la reforma laboral y asegurar el Ejecutivo central la prórroga del estado de alarma en la votación de esta semana en el Congreso de los Diputados.

"Creo que ensucia la vida política española hacer un pacto con el entorno político de Batasuna-ETA, en un momento de tanta indefinición, inexactitud, cuando hay tanta preocupación por la pérdida masiva de empleo. No se puede hacer una derogación de estas características con ese apoyo político y lleva aparejada un desequilibrio territorial, una injusticia con las comunidades, porque pretende beneficiar a unas frente a las demás.

Considera la jefa del Gobierno madrileño que este acuerdo parlamentario llega en el momento "más indeciso" de la democracia y que mina la confianza en la economía y recuperación del país tras la Covid-19.

"Quiero manifestar mi profundo desacuerdo con el acuerdo que se ha llegado para derogar la reforma laboral con Bildu esta semana, no solo porque desprestigia y daña la vida política española sino porque, además, contempla movimientos de anexión y un agravio comparativo con el resto de territorios y atenta contra la solidaridad de todos", ha indicado la presidenta, en referencia cuando se habla de que "va a haber CCAA con más capacidad de endeudamiento o y que se van a establecer exclusivamente en función de sus situaciones financieras".

En opinión de Díaz Ayuso, esto supone una "profunda desigualdad entre territorios y comunidades autónomas", teniendo en cuenta, como ha explicado, que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido ayuda para flexibilizar este endeudamiento, relajar las medidas financieras y poder hacer frente a los gastos ocasionados por el Covid-19. "Es una desigualdad territorial fragante y estamos en desacuerdo", ha insistido.

Por otro lado, ha afeado que se anuncie esta derogación de la ley laboral "en el momento más delicado y de mayor confusión para la vida laboral y económica de España, el más indeciso de la historia reciente".

Para la presienta madrileña, "es el momento más inoportuno y mina los pilares de la confianza en la economía y en la reconstrucción de cara a la Unión Europea, a las empresas y a la inversión".

"España está en un momento muy delicado, como no hemos visto en décadas. No nos parece procedente que se derogue la reforma laboral con estos socios, unas personas que no están dispuestos a que haya empleo para todos los españoles, sino con planes políticos ocultos que todos conocemos", ha concluido la titular del Ejecutivo autonómico.