Ayuso reconoce que hay un "porcentaje altísimo" de sanitarios contagiados o en aislamiento

Insiste en que el material sanitario que el Gobierno central promete y el que finalmente da "dista completamente"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que hay "un porcentaje altísimo" de profesionales sanitarios contagiados o en aislamiento, aunque no ha precisado la cifra, y ha incidido en que ha sido consecuencia de la falta de material de protección.

Así ha respondido, en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, cuando se le ha preguntado por la cifra de sanitarios afectados que ofrece CCOO, alrededor de 8.000.

"No he escuchado lo que ha dicho CCOO pero estoy acostumbrada desde el principio a que los sindicatos afiliados a partidos políticos no hayan ayudado en nada a la Comunidad de Madrid en este tiempo, más bien todo lo contrario", ha espetado.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que lo que ha tenido claro es que el personal sanitario ha estado siempre en su "objetivo" y ha remarcado que ahora están centrados en adquirirlo y en organizar al personal, "para que pueda haber rotaciones y puedan dar servicios".

Además, ha recordado que precisamente para su bienestar se pusieron en marcha hoteles medicalizados en la autonomía, para que pudieran descansar, y ha recalcado que no ha parado de pedir "siempre" ayuda para tener material y test al Gobierno central. En este sentido, ha asegurado que el material que dicen que prometen a Madrid y el que les llega "dista completamente".

Sobre los test, ha avanzado que van a traer muchos a la región próximamente y que va a montar "un estudio muy potente para que la Comunidad sepa qué ha pasado o qué anticuerpos deja" para poder protegerse de cara al otoño que viene. "Viene el frío y si hay alguna cepa podría volver a reproducirse", ha apuntado.