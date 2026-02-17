Ayuso reivindica el "buen trabajo" de Viciana, un hombre "honrado y serio", al frente de la Consejería de Educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este martes el "buen trabajo" del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, un hombre "honrado y serio" que ha estado al frente de este área durante más de dos años.

"Quiero agradecer al anterior consejero, a Emilio Viciana, su trabajo durante estos más de dos años. Servidor público, es un hombre honrado, serio y que ha hecho un buen trabajo por el que merece nuestro más sincero agradecimiento", ha expresado la dirigente autonómica desde la Puerta de Sol en la presentación del plan estratégico de salud digital.

También ha tenido palabras la presidenta para la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzarlejo, con la que quieren reforzar el trabajo de la Consejería que se está llevando a cabo con las universidades. Se está trabajando en un nuevo sistema de financiación y otros "nuevos proyectos ilusionantes" que espera que la consejera afronte "con éxito".

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este martes el cese del hasta ahora consejero, Emilio Viciana, y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

El decreto, que firma la presidenta recoge un "agradecimiento de los servicios prestados" dirigido a Viciana, quien desde junio de 2023 había estado al frente de la Consejería con el encargo de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente había quedado bloqueado por el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas y los estudiantes.

Se trata del primer cambio que realiza la dirigente madrileña en su Gobierno en esta legislatura. La Ley de Universidades ha sido el principal foco de polémica del ya exconsejero madrileño, un proyecto que desde el Gobierno regional querían llevar a la Asamblea de Madrid a la vuelta del verano pero que aún no ha sido aprobado en Consejo de Gobierno.