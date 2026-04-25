Ayuso reivindica a un Madrid "indómito ante el terror" pese al "yugo" de un Gobierno que quiere "trocear" España

1081610.1.260.149.20260425141018 La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su participación en la Jornada Entre Distritos del PP de Madrid, en los Viveros de Empresas de Carabanchel, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado que la región es "indómita ante el terror" pese al "yugo" de un Gobierno que solo quiere "trocear" España y "aislar" al país de sus aliados tradicionales.

"Madrid, como toda España, tiene que soportar burocracia e impuestos más allá de los justos y necesarios, así como un amplio abanico de normativa estatal, leyes sectarias que no nos dejan crecer todavía. ¿Cómo sería Madrid si no tuviéramos el yugo del Gobierno encima?", se ha preguntado la dirigente regional en la clausura de la II Jornada entre distritos del PP de Madrid.

Así, la también presidenta de los 'populares' madrileños ha cuestionado quién es el Gobierno de la nación para decirle a los ciudadanos "cómo vivir, cuándo abrir los negocios y cuántas propiedades tener". "Hemos de reiniciar España y tenemos que empezar de cero", ha aseverado, frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "promueve el estallido social y vicia los censos electorales".

Por ello, ha defendido que cuando el PP gobierne a nivel nacional eliminará "toda normativa sectaria que está hundiendo la convivencia, la prosperidad y la vida real de los españoles", además de impulsar "una bajada masiva de los impuestos para que se tripliquen los salarios".

"No puede ser que la clase media española se haya quedado hundida, mileurista y agraviada, y de manera que no trabajar compensa lo mismo que hacerlo porque, total, ganas lo mismo", ha lamentado, a la vez que ha cargado contra un Ejecutivo de Pedro Sánchez que "da lecciones" y que no tiene temas importantes en la agenda, por lo que espera que pronto se acabe con "tanta impunidad, mentira y desvergüenza".

Asimismo, Díaz Ayuso, cuando se cumple un año del apagón que afectó a todo el país, ha censurado que lo único que ha funcionado desde entonces han sido "los enchufes, pero de los socialistas en Red Eléctrica y sus salarios".

Junto a la presidenta, ha intervenido en esta clausura el secretario de distritos del PP de Madrid, Alberto González, quien ha reivindicado que los 273 vocales vecinos del Partido Popular son "un solo equipo" que merece "reconocimiento".