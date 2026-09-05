Ayuso reivindica "más oportunidades y prosperidad" en el sur de Madrid y acabar con políticas que son "un lastre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), el presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa (c), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), en el hotel EXE Getafe, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado la importancia de llevar "más oportunidades, libertad y prosperidad" al sur de la región, además de acabar con políticas que son "un lastre y un desastre" apostando por "bajos impuestos y ayudar a los autónomos y curritos".

Lo ha expresado así desde Getafe, lugar elegido por el PP de Madrid para arrancar el curso político, junto con el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato 'popular' para las próximas elecciones municipales y líder del partido a nivel local, Antonio José Mesa.

"Hemos elegido en esta ocasión Getafe, el sur de la Comunidad, porque es una zona por la que apostamos enormemente, primero porque es un motor de políticas liberales, libres, señores de la izquierda, libres que significa bajos impuestos, ayudar a los autónomos a los curritos y dejar de vivir de la subvención", ha subrayado la presidenta madrileña.

Espera que, en el caso concreto de Getafe, Mesa lleve "más libertad, futuro y grandes eventos" con el objetivo de llevar todo el sur de Madrid "sin complejos, a lo más alto". Considera que a ciertos municipios les va mal cuando está "en manos de determinadas políticas que se han demostrado que son un lastre, un desastre y sobre todo intentan colonizar todo lo público", que asegura que es "exactamente lo que pasa en Getafe", a manos de la alcaldesa del PSOE, Sara Hernández.

En el arranque de un curso "especialmente decisivo para España", Ayuso ha asegurado que no va a desaprovechar ni un solo día para "denunciar al delirante gobierno" de Pedro Sánchez, que está "transformando la nación de todos" por el interés solamente de su "proyecto totalitario" que es "una reedición del Frente Popular que ya tuvo consecuencias terribles".

Por su parte, Mesa ha reivindicado las "bondades y el enorme potencial" de Getafe frente a una alcaldesa que es "la delegada del sanchismo" en el municipio y que, mientras Sánchez "maltrata" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta, ella "hace lo mismo" con la Policía Local.

"Nos ha situado como la ciudad, y me duele decirlo, más insegura del sur de Madrid. No voy a consentir que Getafe siga liderando los rankings de inseguridad. Por eso mi prioridad más absoluta va a ser que mis vecinos vuelvan a disfrutar de unas calles y unos barrios tranquilos", ha asegurado.