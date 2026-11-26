Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración del Belén de la Real Casa de Correos, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado este jueves la bienvenida a la Navidad desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, frente a los que "dan la espalda a Dios" y ha reivindicado que "ser católico es ser universal".

"Solos están aquellos que reniegan de su cultura cristiana porque no tienen fe, dando la espalda a su herencia milenaria. Solos están quienes le dan la espalda a Dios y trabajan para apartarlo de todos. Solos están quienes sustituyen el amor por el odio, el respeto al prójimo por la intolerancia", ha señalado la presidenta en su tradicional discurso de inauguración del belén de Sol.

En el lugar, ha cargado contra aquellos que "politizan" estas fechas y pretenden que "todos se alejen de sus verdadero sentido", además de censurar a aquellos que pretenden que la Navidad "no sea cristiana" y que España "no sea occidental".

Considera que Occidente hunde sus raíces "en Roma, en Grecia, en el Estado de Derecho y en el humanismo" y ha señalado que desde el Gobierno regional reivindican "el valor de la vida, de la libertad" y del saberse "en comunidad", además de subrayar la importancia de ser "generosos y valientes" y "alzar la mirada".

En su discurso, la presidenta ha hecho alusión al Papa León XIV, que recuerda que la verdadera unidad "no es uniformidad impuesta, sino comunión en el amor y respeto a la dignidad de cada persona".

"Estamos llamados a construir puentes, a desarmar los corazones y a cultivar una paz humilde y perseverante que no nace de la imposición del más fuerte, sino de la verdad y el convencimiento. No temamos. Junto a Él, ninguna oscuridad es definitiva", ha expresado.

EL VALOR DE LA VIDA

La presidenta ha subrayado que el cristianismo introdujo en el mundo "la dignidad de cada ser humano, que no depende de su poder, ni de su salud, ni de su edad, su rendimiento o su fuerza" porque cada vida es "preciosa, única e insustituible".

"Por eso renacemos con cada Navidad. Porque nos conmueve de manera profunda y limpia, y nos recuerda el valor de la vida y de la que está por llegar, sabiendo que este milagro se abre paso incluso en las noches más frías y en los lugares más inhóspitos", ha trasladado, a lo que ha añadido que cuando nace cada niño "el mundo entero renace con él".

Su llegada recuerda que vivir es "una aventura azarosa, una ilusionante promesa renovada" y, por ello, la Navidad siempre llega "con júbilo para quien no pierde la fe ni la esperanza".

La presidenta madrileña ha subrayado que quien espera de la Navidad espera otra cosa acaba "por perder la ilusión". "No es de extrañar que cada vez los niños sientan que necesitan más juguetes y que luego, pronto, dejen de valorarlos. O que para muchos las cenas y comidas se conviertan en algo tedioso, aburrido, obligatorio", ha enfatizado.

Se pregunta "cómo es posible" que la Navidad se celebre con júbilo en una aldea en el corazón de África, en zonas que sufren guerras que destruyen todo a su paso, en el hogar de un enfermo o en el de la familia más humilde. "Porque no están solos. Él está con ellos", ha defendido.

Por el contrario, cree que solos están los niños que abren regalos que no dudarían en cambiar "por pasar más tiempo con sus padres", los que se reúnen en copiosas mesas con manteles y "no aprecian el valor de estar vivos".