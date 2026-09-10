Ayuso reivindicará gestión y proyecto con una "avalancha" de anuncios en el DER para opacar la polémica del ático

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicará este jueves la gestión de su Gobierno en la primera jornada del que será el último Debate del Estado de la Región (DER) de la legislatura, con una "avalancha" de anuncios para opacar la polémica compra del ático en Chamberí de la que la oposición pedirá explicaciones.

Este jueves será el turno de la mandataria madrileña, que tomará la palabra a las 12 horas sin límite de tiempo. Su intervención no recibirá contestación en el hemiciclo hasta el día siguiente, día en el que será el turno de la oposición, tal y como marca el Reglamento de la Asamblea.

Durante estos últimos días, ya ha explicado que centrará su intervención en hacer un balance de su gestión en estos tres años y en anunciar nuevas medidas que todavía quedan por poner en marcha.

Según han trasladado a Europa Press fuentes regionales, la jefa del Ejecutivo madrileño realizará una valoración de la situación política en Madrid y de España así como lanzará una "avalancha de anuncios de gestión". Ayuso reivindicará así que el madrileño es "el gobierno más en forma de España", con "el Madrid de 2040" en la cabeza.

Este es el último DER antes de los comicios de 2027 y, con la maquinaria electoral ya en marcha, la presidenta llega con ganas de pasar página de la polémica del ático. Creen en su Gobierno que las explicaciones que se han dado han sido "concluyentes" y quieren poner el foco también en la situación nacional, agravada por la crisis migratoria de Ceuta.

De hecho, consideran que el ático no es más que una "cortina de humo" del Gobierno de la nación para que no se hable de otros asuntos como su "corrupción" e insisten en que sus acciones no son más que un "atentado contra el Estado de Derecho y la democracia".

LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES

Sin embargo, los grupos de la oposición ya adelantaron tras la Junta de Portavoces del lunes que aprovecharían el DER, donde tomarán la palabra el segundo día, para llevar el asunto del ático a la Asamblea y exigir explicaciones que justifiquen la idoneidad y necesidad de la compra del inmueble. El asunto está ahora judicializado y tanto Más Madrid como el PSOE se han personado como acusación particular.

Desde Más Madrid han exigido que el Gobierno de Ayuso presente la documentación y el expediente que aclare "quién mandó comprar ese ático, cuándo fue y cuánto va a costar a los madrileños". Así, esperan explicaciones de la presidenta madrileña --a quien ven "absolutamente atareada en tapar los problemas de corrupción que le rodean"-- y que no pueda "esconderse detrás de ningún consejero".

Más allá de esto, Más Madrid centrará su intervención en el Debate del Estado de la Región en la situación de los servicios públicos, así como en propuestas concretas para las familias madrileñas, especialmente en materia de sanidad y educación.

Por su parte, los socialistas ven en la "pillada" del ático en Chamberí un "punto de inflexión" para una legislatura que de todos modos estaba llamada a culminar en mayo con la celebración de elecciones. Ahora, para el PSOE su "único objetivo" pasa porque Ayuso "dimita" al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En palabras de la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, es necesario un ejercicio de "transparencia" por parte del Gobierno de Ayuso, al que exigen que haga públicos los expedientes que justifican la compra del ático. Más allá de este asunto, han solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, para el primer Pleno de septiembre, con lo que la gestión forestal también podría salir a debate.

Mientras tanto, en Vox confían en que el Debate del Estado de la Región no se convierta en "un debate sobre el estado del ático", y esperan que los grupos parlamentarios se centren en abordar la situación de la región, reclamando "un Madrid donde los jóvenes se puedan quedar y no sean expulsados".

A pesar de todo, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reconocido que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Gobierno de Ayuso al respecto del inmueble son "confusas e insuficientes", por lo que su grupo seguirá reclamando la documentación que avale la operación.