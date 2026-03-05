Ayuso reprocha al Gobierno "promover" el aborto la semana del 8M: "Estamos en lo peor de nuestra historia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al Gobierno central "promover" el aborto durante la semana que concluirá este domingo con el Día Internacional de la Mujer, el 8M.

"¿Pueden ser un poquito más coherentes con las mujeres, porque están animando algo realmente tremendo? ¿Sabían que uno de cada cuatro embarazos en España acaban en aborto? Estarán muy orgullosas. Yo creo que estamos en lo peor de nuestra historia", ha lanzado Ayuso en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de este jueves ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre violencia machista.

Ayuso ha afirmado que la mayoría de estos abortos "se pueden evitar" porque "la mayoría proviene de entornos machistas" en los que "ellos no colaboran muchas veces y las mujeres que no tienen recursos de llevan la peor parte".

Es por ello que Ayuso ha afirmado que estos días "lo más importante es hablar sobre la vida, sobre los problemas del aborto, sobre los problemas de la soledad", frente a una izquierda que está "intentando instrumentalizar a la mujer cuando los problemas en España son otros muy diferentes".

"¿Qué pasa con el papel de las madres? Vuelvo a insistir que se está hundiendo y es la semana para hablar de ello. ¿Por qué se lo niegan? ¿Por qué se lo ocultan? ¿Por qué sabiendo que faltan niños nunca hacen una sola campaña a favor de la vida, a favor de los bebés, para animar a otras mujeres?", ha cuestionado la mandataria autonómica.

A renglón seguido, ha preguntado a Más Madrid "por qué les engañan", a las mujeres, y no les dicen "la verdad de todo lo bueno que hay en la vida detrás".

"Porque están faltando abuelos y hermanos, nos estamos quedando literalmente solos. Algo que afecta la salud a todos los niveles", ha apostillado Ayuso para recalcar que nacieron más bebés en España en 1939 "después de cuatro años de guerra" que en 2025.

Cree que hay que adelantar la maternidad y acompañar a las madres. Para Ayuso no son solo "cuestiones económicas" sino "es una cuestión de falta de valores y de apoyo a la sociedad".

"En un país donde se pierden 100.000 vidas al año jamás hay una sola campaña progresista, porque no tiene nada ustedes de progreso, por la vida", ha lanzado Ayuso, quien ha preguntado directamente cuándo habrá un Ministerio de Sanidad que "defienda" la vida "para lo que estudió su ministra", Mónica García, médico y líder de Más Madrid.

BERGEROT LE ACUSA DE ESCONDERSE TRAS EL DEBATE DEL BURKA

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que la violencia machista es la "mayor amenaza para la libertad y la seguridad de las mujeres". Ha reprochado a la derecha estar hablando del burka y el niqab mientras 10 mujeres han sido asesinadas "a manos de sus parejas o expareja" en lo que va del año "por el único hecho de ser mujeres".

"Mientras, la derecha se esconde detrás del burka. Hay que ser cobardes", ha criticado Bergerot, quien ha subrayado que el "feminicidio es la expresión máxima de las violencias" que sufren las mujeres.

Ha recalcado que hay violencias sexuales, económicas, físicas y verbales, en una violencia que sufren "todas las mujeres", las "mujeres de derechas y las mujeres de izquierda; las cis y las mujeres trans; las católicas, las musulmanas y las ateas".

"El machismo se combate con feminismo. A usted le hace falta feminismo precisamente para entender en qué mundo vive. (...) A usted le hace falta feminismo para plantarle cara al acosador del alcalde de Móstoles, para plantarle cara al acoso sexual y laboral que está sufriendo su propia compañera", ha rematado Manuela Bergerot.