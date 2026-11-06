Ayuso respalda a Feijóo y ve "sensato" que España no forme parte de la organización del Mundial si no acoge la final

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el foro de inversión deportiva de Oriente Medio, Middle East Sports Investment Forum (MESIF), a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y ve "sensato" que España no forme parte de la organización del Mundial 2030 si no acoge la final.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de que Feijóo haya asegurado que si es presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre defenderá que en España se dispute la final del Mundial 2030 y, en el caso de que sea Marruecos finalmente la elegida, abogará por retirarse de la organización del campeonato de fútbol.

"España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial", ha señalado.

Sobre ello, la presidenta madrileña ha afirmado que Feijóo "no puede estar más acertado" con estas afirmaciones si Marruecos quiere "robarles el Mundial en la cara". "Que no cuenten con nosotros para organizar nada, claro", ha defendido.

La presidenta madrileña ha lamentado que en estos meses Ceuta haya pasado "de las portadas a desaparecer" y ha expresado que le "importa mucho" y tiene "una ilusión tremenda por ir", tras la crisis migratoria del verano.

Considera que es necesario no olvidar que Marruecos ha intentado "invadir" Ceuta y pretende "seguir haciéndolo" mientras el Gobierno y el PSOE, concretamente, es "cómplice porque tiene mucho que callar".

"Cuando fue el rey a Ceuta y Melilla el régimen de Marruecos lo tomó como una ofensa. Es que estamos en esto. ¿Qué le debe ver al PSOE y tantos socialistas a Marruecos para haber entregado el Sáhara, para estar abandonando los intereses del puerto de Algeciras en detrimento de Tánger o los intereses de la pesca española en La Línea y en toda esa zona?", se ha preguntado.