Ayuso reúne a su Gobierno este viernes en La Casita con el modelo de financiación o la vivienda como temas principales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reúne a su Gobierno este viernes en la Residencia Santillana, conocida como La Casita, en Manzanares El Real para seguir trabajando en los principales objetivos del Ejecutivo autonómico para 2026, con el modelo de financiación autonómica o la vivienda como temas principales a tratar.

El encuentro se desarrollará en la Residencia Santillana, en Manzanares El Real, una cita habitual de la presidenta madrileña y los consejeros al inicio del año y tras el verano para perfilar la actividad y los retos del Gobierno regional de cara a los próximos meses, han señalado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Medidas para el refuerzo en la calidad de todos los servicios públicos madrileños o la vivienda con el Plan de Choque 2026/27 en un año donde se sumarán otras nuevas 3.200 nuevas casas de alquiler asequible del Plan VIVE que ya ha entregado más de 5.000 pisos en la región, son algunos de los temas de trabajo de esta nueva reunión.

También, el análisis y la respuesta ante "el nuevo e insolidario" modelo de financiación autonómica del Gobierno central pactado unilateralmente con los independentistas catalanes y que privilegia "a Cataluña frente al resto de CCAA".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid comienza 2026 con sus terceros Presupuestos generales aprobados de la Legislatura y 34 rebajas de impuestos en vigor para millones de madrileños dirigidas mayoritariamente a facilitar el acceso a una vivienda.

El Ejecutivo autonómico seguirá este año aplicando "iniciativas enfocadas a consolidar y aumentar su liderazgo en la creación de empleo y como motor de la economía española", ha destacado el Ejecutivo madrileño.