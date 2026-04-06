Ayuso reúne este martes a su Gobierno en La Casita para abordar los efectos de la guerra de Irán o la visita del Papa

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha presidido hoy la reunión del Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras la llegada de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera de Educación. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reunirá este martes a su Gobierno en la Residencia Santillana de Manzanares El Real, conocida como La Casita, para abordar algunos asuntos de actualidad como el análisis de los efectos de la guerra de Irán en la región o la próxima visita del Papa León XIV.

Se trata del segundo encuentro de 2026 tras el celebrado a comienzos de enero, y él también se darán los primeros pasos de cara a los nuevos Presupuestos generales de la región para 2027, los cuartos de una Legislatura donde la Comunidad de Madrid quiere avanzar "hacia el pleno empleo" y atraer más inversiones internacionales mientras "continua rebajando su deuda y ampliando sus rebajas de impuestos", han informado desde el Ejecutivo regional.

El equipo que lidera Díaz Ayuso abordará, entre otras cuestiones, el estado de los proyectos en marcha como la Ciudad de la Salud, la Ciudad de la Justicia de Madrid o el Plan Vive de vivienda y el reciente acuerdo de financiación con las seis universidades públicas de Madrid.

También se tratarán las obras que se están acometiendo en la red de Metro de Madrid y en la sanidad y educación pública madrileña, así como "los riegos del exceso de regulación estatal que puede afectar a la competitividad de los Centros de Procesamiento de Datos".

La reunión se centrará también en las consecuencias para las cuentas regionales de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y "los riesgos para todas las comunidades autónomas" por el modelo de financiación autonómica que prepara el Gobierno central.

En la agenda de trabajo del Gobierno madrileño para la reunión de este martes, además, se encuentran cuestiones relativas a la próxima visita a la región del Papa León XIV o los preparativos de Hispanidad 2026 con Estados Unidos como país invitado.