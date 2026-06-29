Ayuso reúne este martes a su Gobierno en La Casita para tratar el uso de IA en mejoras en servicios y atención ciudadana

Archivo - Archivo.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión con su Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reunirá este martes a su Gobierno en la Residencia Santillana de Manzanares El Real, conocida como La Casita, para abordar una agenda de trabajo centrada en políticas y medidas sobre Inteligencia Artificial aplicadas a mejoras de los servicios públicos de la región y en la atención a los ciudadanos.

Se trata del tercer encuentro de este año tras los celebrados en enero y abril enfocados en los objetivos y líneas estratégicas para 2026 del Ejecutivo autonómico, entre otros asuntos.

Desde el Ejecutivo regional han subrayado que la Comunidad de Madrid es la única de España con una Consejería exclusiva de Digitalización, en manos del consejero Miguel López-Valverde. En los presupuestos en vigor, además, se cotempla una partida de cerca de 25 millones de euros para la implantación de IA.

El objetivo es su uso para agilizar trámites o en avances de sus servicios públicos como la Tarjeta Sanitaria Virtual, Cuenta Digital, el Avatar Sol de la web institucional o CardiologIA 365, el modelo más avanzado de atención en España para enfermedades del corazón.

La región es líder en digitalización empresarial con el 25,5% del total de las compañías de alta tecnología de España y la que demanda más profesionales de este sector. Además, encabeza el ranking en uso de IA en negocios, de modo que más del 30% de las empresas madrileñas con diez o más empleados ya ha incorporado soluciones de Inteligencia Artificial en su actividad, lo que supone 9 puntos por encima de la media nacional.