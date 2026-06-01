Ayuso se reúne con el Papa cinco días antes de su visita a Madrid y aborda la situación de los jóvenes o la integración

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida este lunes en audiencia privada por el Papa León XIV en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano, cinco días antes de la visita que va a realizar Su Santidad a la región.

En declaraciones a los medios de comunicación desde El Vaticano, la presidenta madrileña ha indicado que han hablado de la situación de los jóvenes, la integración en Madrid o la hispanidad, así como los desafíos que enfrentan las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial.

"Todos estos desafíos son compartidos pero a nosotros nos preocupa sobremanera porque somos conscientes de que mucho de lo que nos ocurre es porque cada vez somos sociedades más pequeñas, que hablamos menos entre nosotros, que estamos más solos. Pienso que el vivir en Madrid de esa manera en comunidad y contando unos con otros es fundamental para encontrar la mayoría de las respuestas", ha expresado la dirigente autonómica.

Ayuso ha asegurado que ha notado al Papa con "mucha ilusión" por su visita a Madrid y "con una gran expectación de estar allí". "Creo que es maravilloso y nos viene bien a todos, de verdad", ha reivindicado.

Espera que esta visita demuestre que España es un país "muy alegre que sabe celebrar" y que sabe "aparcar un rato diferencias y buscar y celebrar en esa unidad". "Es lo que vamos a vivir y es el mensaje que él se va a llevar. Sé que conoce a España muy bien, pero creo que ahora es excepcional. Hay una vida en las calles, también en torno a los jóvenes. Hemos hablado un poco acerca de que Madrid es un lugar donde hay una gran esperanza de vida, que es maravilloso, pero eso hace también que muchas personas estén solas", ha indicado.

Por ello, la presidenta ha señalado que se va de El Vaticano con "mucha ilusión" y con la esperanza que se haga "todo muy bien". Espera la presidenta que León XIV se sienta "muy orgulloso de España y de la hispanidad" y de todo lo que se ha trabajado desde Madrid "con tanto cariño" para recibirle.