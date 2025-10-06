Ayuso señala la "responsabilidad directa" de Sánchez tras el nuevo informe de la UCO e insiste en su dimisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto conmemorativo del 40º aniversario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LEGANÉS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes la "responsabilidad directa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el último informe de la Universidad Central Operativo (UCO) sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su vinculación económica con su exasesor Koldo García, y ha insistido en la dimisión del líder socialista.

"Lo que demuestra es que hay grandes tramas de corrupción que están rodeando al presidente, a su entorno, pero también al partido, que eso es una responsabilidad directa", ha valorado la presidenta regional desde un nuevo centro de salud mental en Leganés.

Considera que esto ya no es solo cuestión "de dar explicaciones" y "no se soporta un día más", ya que es "responsabilidad" del número uno saber si "circulan billetes con sobres", algo que "no se escapa de su dirección y conocimiento".

"Es que cada día son cuatro tramas nuevas, todas enredadas entre ellas y que siempre llevan al mismo epicentro y al mismo responsable", ha resaltado.