Ayuso sostiene que Sánchez "está amasando la mayor hucha política" de la democracia de cara al año electoral

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está amasando la mayor hucha política de la historia de la democracia y se la está guardando para su año electoral".

"Los españoles le vamos a pagar la campaña política. De hecho, ya se la estamos pagando. Cada anuncio que el presidente realice de aquí al 10 de diciembre de 2023, no debemos olvidar que está patrocinado por el asfixiado, harto y maltratado contribuyente español, y por las siguientes generaciones, que se verán atadas por una deuda pública que no votaron, y con su soberanía y capacidad negociadora en el mundo, en manos de quienes hayan comprado esa deuda", ha apuntado la dirigente madrileña en el encuentro citas con 'El Mundo', en el hotel The Westin Palace.

Además, se ha preguntado por qué los españoles "además de su gabinete" tienen que "pagar aparte un Comité de Estrategia en La Moncloa" o por qué hay que "mantener un ministerio irrespetuoso, tiránico, grotesco e inútil como el de Igualdad, que solo busca imponer su ingeniería social".

"¿Cómo pretenden engañarnos diciendo que un gobierno está bien gestionado con 22 ministerios? ¿Cómo explicar que cosechan tantos allegados, afines y compañeros de pupitre?", ha cuestionado.

Para la presidenta, se está pagando un gobierno para que, con el dinero de todos y el que no se tiene, "se hagan estrategias para atentar contra una parte de los españoles", para aplacar a la oposición, y para que, "entre instituciones colonizadas, propaganda y una maquinaria nunca vista de poder", el PSOE siga "al frente del Gobierno".