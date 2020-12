Ayuso subraya que en 2021 hay que ser "prudentes" y seguir "luchando": "Este será el año de la esperanza"

Defiende que Madrid fue "la primera en reaccionar" ante la pandemia, con iniciativas que fueron criticadas pero copiadas a los pocos meses "punto por punto"

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que en 2021 hay que ser "prudentes" y seguir "luchando" y ha vaticinado que "éste será el año de la esperanza". "Nuestras esperanzas están puestas en los meses a partir de la primavera del nuevo año, y sabremos estar a la altura", ha dicho, en su discurso de fin de año en el que ha recordado a aquellos "que ya no están".

Desde el monumento a la Libertad de Móstoles, en un discurso emitido por 'Telemadrid', la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que este año que acaba ha sido "el del dolor y la incertidumbre", durante el que se ha luchado por "la vida y la libertad".

"El 2021 esperamos que sea el año del trabajo y la esperanza, en el que juntos haremos lo imposible para recuperar la prosperidad que teníamos antes de la pandemia, para seguir viviendo abierta y libremente. Nuestras esperanzas están puestas en los meses a partir de la primavera del nuevo año, y sabremos estar a la altura", ha remarcado.

La presidenta madrileña ha subrayado que hasta entonces hay que ser "prudentes" y seguir "luchando". Así, ha tenido un recuerdo especial, en el último día del año, para aquellos que estarán "cenando solos, o junto al hueco que ha dejado un ser querido, imposible de llenar; en los abuelos y padres que ya no están".

También se ha acordado de "los que acaban de cerrar su negocio de toda la vida, los que dudan si podrán seguir subiendo la persiana del suyo cada mañana, y en los autónomos, que afrontan subidas de cuotas mientras acumulan facturas y promesas sin cumplir al tiempo que hacen malabares para atender a sus clientes; en los menores de 25 años, que sufren niveles de paro cercanos al 40 por ciento".

"Y, sí, me preocupan la Cañada Real, o los menores no acompañados, pero no para instrumentalizarlos políticamente, sino que me preocupa el problema en su integridad: las vidas en juego, la pobreza, la educación, los delitos, los ciudadanos afectados dentro y fuera", ha declarado.

LOS HÉROES DE LA PANDEMIA

Para Ayuso, si algo se ha aprendido este año es "lo que vale una vida humana hasta sus últimos momentos, a preservar su dignidad incluso tras la muerte". Así, ha ensalzado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "acompañaron" a los muertos, en nombre de sus familiares, tal y como ocurrió en el Palacio de Hielo de Madrid y el de Majadahonda "durante las peores noches de la pandemia".

"Hemos aprendido el valor de los héroes, que usan batas, fonendos, pizarras, escobas, palés de mercancías, o cajas registradoras. Que los hay de cualquier edad y condición", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que las "historias son incontables".

En este punto, Ayuso ha compartido que la experiencia de ser presidenta de una Comunidad en "un momento como este" es una "permanente lección de humildad, un reto y una ilusión que no decae si se tiene verdadera vocación de servicio público". La jefa del Ejecutivo madrileño ha remarcado que no se trata de "acaparar poder y rehuir de las responsabilidades que ese poder conlleva". Ayuso ha remarcado que trabajan "para los ciudadanos, y no al revés".

"En la Comunidad de Madrid queremos gobernar con la menor intromisión posible en las vidas de nuestros gobernados, confiando en su criterio, en la colaboración público-privada. Pero no vamos a desertar de nuestras obligaciones, ni vamos a dejar de dar la cara nunca", ha declarado.

LA COMUNIDAD, "PRIMERA EN REACCIONAR ANTE LA PANDEMIA"

Así, ha defendido que la región fue "la primera en reaccionar ante la pandemia, con numerosas iniciativas que fueron criticadas y objeto de burlas, para, a los pocos meses, quizás cuando ya era tarde para otros, copiarlas punto por punto".

Además, entre otras, ha puesto en valor sus acciones impulsadas más allá de la pandemia como la Ley de garantía de la unidad de mercado, la llegada de la fibra óptica a todos los municipios rurales, el comienzo de las obras del proyecto Arco Verde o el impulso de Madrid Nuevo Norte.

"Madrid es, para todos, la región a la que venir a estudiar o a buscar una segunda oportunidad, incluso la libertad perdida. Planeamos que este año Madrid se convierta en la capital del

español en Europa, porque la lengua española es el puente que nos une con 600 millones de hablantes, y es nuestro más valioso patrimonio. La cultura hecha en español nos pertenece a todos y debemos difundirla y protegerla", ha remarcado.

Para la presidenta madrileña, la Comunidad es "hoy sinónimo de libertad, servicios públicos, impuestos relativamente bajos, seguridad jurídica, vocación española, europea e hispanoamericana, innovación, creatividad, patrimonio histórico, artístico y natural, de excelencia educativa".

"De esto podemos estar orgullosos todos. Este año, la visión de las calles vacías de Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón, Parla, Alcobendas, Las Rozas o Madrid capital, nos ha hecho pensar que todo estaba en peligro, hemos descubierto lo vulnerables pero también lo fuertes que podemos llegar a ser como personas", ha trasladado.

COMUNIDAD SOLIDARIA Y MOTOR ECONÓMICO

Ayuso ha recordado que un vallecano 72 años, don Nicanor, "ha sido el primero en vacunarse estos días". "Este será el año de la esperanza. Madrid seguirá a la cabeza, y sobre todo estará al servicio de España, será el motor de nuestra economía; seguiremos siendo una comunidad solidaria, la que más aporta al fondo de financiación de las comunidades, la segunda casa de todos y la primera en la lucha por la Constitución y la libertad", ha remarcado.

Por último, ha mandado "desde Móstoles, desde el sur de Madrid, leal, valiente y luchador, ejemplar este año como lo ha sido toda su historia", sus "mejores deseos para el nuevo año" a cada uno de los que comparten esta región que tanto gusta.