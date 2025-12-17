Ayuso tacha de "anuncio electoralista" el abono transporte general de 60 euros anunciado por Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado este miércoles de "anuncio electoralista" el abono transporte único de 60 euros que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando no lo va "a pagar él".

Lo ha trasladado en su intervención en rueda de prensa para hacer balance de este año, tras la reunión del Consejo de Gobierno, después de que Sánchez anunciara un nuevo billete único para toda España por 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años) para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero que no valdrá para la alta velocidad.

"Es muy fácil ir prometiendo y regalando el dinero de los demás como ocurrió con su anuncio electoralista, que luego da igual si se cumple porque como no lo va a pagar él, me meto en campaña", ha censurado la presidente madrileña, quien ha cargado contra su "afán electoralista" con este tipo de medidas.

En esta misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al presidente del Gobierno que, "por comprar con 60 euritos por un abono transporte", nadie se va a "tragar toda su corrupción y todos los casos de acoso sexual".

Desde Vallecas, el regidor ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones. "Y le pido al presidente que deje de engañar a los españoles y que deje de pensar que por comprarnos con 60 euros por un abono de transporte nos vamos a tragar toda su corrupción y todos los casos de acoso sexual que hay en el Gobierno", ha declarado.