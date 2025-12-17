Ayuso tiene ejecutado ya el 97% de su programa electoral y pone el foco en la mejora de los servicios públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hará balance este miércoles de un año 2025 en el que ya ha cumplido el 97% de su programa electoral y en el que pone el foco en la mejora de los servicios públicos para conseguir que sean "más cercanos, modernos y abiertos a todos los ciudadanos".

Según han destacado desde el Gobierno regional, algunas de las medidas más destacadas que se han puesto en marcha ha sido el acercar el servicio de farmacia a todos los puntos de la región, incluidos los municipios de menos de 1.000 habitantes, facilitar las pruebas gratuitas de prevención de cáncer de colon en los establecimientos farmacéuticos o el pago de los impuestos a través del teléfono móvil, ahorrando tiempo en la tramitación.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado más de 1.390 asuntos relacionados con todas las medidas que contempla el programa de gobierno previsto para esta Legislatura y que ya tiene el 97,17% de las mismas cumplidas o en curso. En total, se han ejecutado 248 iniciativas y otras 198 continúan en desarrollo, lo que supone 446 de las 459 contempladas

Entre las actuaciones destacadas, la reapertura de la Línea 7B de Metro tras completar las obras de consolidación y reparación de una infraestructura que da servicio a 120.000 potenciales usuarios al conectar los municipios de San Fernando de Henares y Coslada con la capital.

Igualmente, en materia de movilidad, el Ejecutivo regional continúa ampliando y modernizando la red del suburbano. Ya está operativa la conexión de la Línea 3 con MetroSur en la estación de El Casar (Getafe), cofinanciada por la Unión Europea, y avanzan los trabajos para la automatización de la Línea 6, que se reabre por completo este próximo 20 de diciembre -once días antes de lo previsto-; a lo que se suma la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

CIUDAD DE LA JUSTICIA Y CIUDAD DE LA SALUD

Además, 2025 ha sido el año del inicio de los proyectos de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid y de la Ciudad de la Salud. En el primer caso, el pasado mes de octubre comenzaron las obras del que será el complejo judicial más grande, que concentrará en el barrio de Valdebebas de la capital 26 sedes judiciales actualmente repartidas por la capital.

Asimismo, este año se ha inaugurado el nuevo Palacio de Justicia en Torrejón, ampliado el complejo judicial de Getafe, e iniciado la construcción de los nuevos tribunales de Justicia en Móstoles y Collado Villalba. En total, el Ejecutivo autonómico actuará sobre más del 90% de las 570 infraestructuras judiciales con una inversión superior a los 830 millones de euros.

En el caso de la Ciudad de la Salud, el primero de estas características en Europa, reunirá en un único complejo biosanitario al Hospital público La Paz de la capital y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. En este periodo se han adjudicado las obras para levantar el edificio industrial, que comenzarán en el primer trimestre de 2026.

Igualmente, también está en marcha la Unidad de Protonterapia, que albergará uno de los equipos de esta tecnología de vanguardia donados por la Fundación Amancio Ortega. Por su parte, el Hospital público Santa Cristina de la capital ya cuenta con una nueva Unidad de Media Estancia Monográfica para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la que se han invertido 2 millones de euros.

En el terreno asistencial, la región se convirtió el pasado mes de septiembre en la primera de toda España en vacunar frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a las personas mayores que viven en residencias o presentan alto riesgo. Hasta la fecha, han recibido esta inmunización 42.000 residentes, alcanzándose una cobertura del 90%, previniéndoles de infecciones graves, hospitalizaciones y complicaciones como neumonía o insuficiencia cardiaca.

PLAN CONTRA LAS DROGAS, EMPLEO Y DEPENDENCIA

Asimismo, el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 75 medidas, ya está ejecutado al 92%. Entre las acciones más destacables, la campaña 'Las drogas destrozan tu vida', la distribución de materiales educativos en institutos o la creación de un servicio telefónico 012 Contra las Drogas operativo 24 horas los 7 días de la semana para ofrecer información y apoyo psicológico.

Pensando también en los jóvenes, con el Plan de Empleo Joven 2024-2025, el Ejecutivo autonómico ha buscado compartir el paro juvenil, especialmente entre los menores de 30 años. Para ello, se ha contado con una inversión de 200 millones de euros y 50 medidas vertebradas en orientación, formación y desarrollo de habilidades e impulso al empleo.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha alcanzado un récord de madrileños atendidos en el sistema de dependencia, con cerca de 210.000 usuarios y más de 296.000 prestaciones y servicios concedidos. También se ha superado la cifra de 65.000 plazas de asistencia especializada para mayores, personas con discapacidad y enfermedad mental grave.

Además, Madrid lidera la recuperación demográfica en España, ya que, desde la puesta en marcha en 2022 de la Estrategia de protección de la maternidad, paternidad y fomento de la natalidad, el Gobierno regional ha concedido cerca de 297 millones de euros en ayudas directas beneficiando ya a 26.000 madres menores de 30 años con 500 euros mensuales desde la semana 21 de embarazo hasta que el niño cumpla 2 años.

PLAN DE CHOQUE DE VIVIENDA Y PUEBLOS CON VIDA

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha presentado en este periodo un nuevo Plan de Choque de Vivienda para los años 2026 y 2027, con 15 medidas, después de cumplir en poco más de un año el 90% de las propuestas presentadas en 2024. Hasta la fecha, ya se han entregado 5.175 inmuebles repartidos en Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital.

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 que previsiblemente se aprobarán este mismo mes en la Asamblea regional, quieren que vuelva "a evidenciar el compromiso con la calidad y los recursos destinados a sus universidades públicas" con 1.239,7 millones de euros, 75,3 más que en 2025 (+6,5%).

A ello, se suma el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2026/29 marcará las prioridades de apoyo a un ámbito que en 2024 generó más de 7.200 millones de euros, aportó un 2,6% del PIB autonómico y empleó de forma directa a más de 30.000 personas.

También se ha reforzado la posición de la región al convertirse en sede de grandes acontecimientos deportivos como el primer partido de la NFL en España, al que asistieron 78.610 personas; el pistoletazo de salida para la llegada del Gran Premio de España de Fórmula Uno, de cara a 2026; o de la Fórmula E y la confirmación del Eurobasket en 2029.

LEYES DEL GOBIERNO Y OTROS ACUERDOS APROBADOS

Durante la presente Legislatura, el Gobierno ha sacado adelante un total de 16 proyectos de ley tras su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid, entre ellos los presupuestos de 2024 y 2025.

Durante 2025, se han aprobado la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para ampliar de un 25 a un 50% la bonificación del Grupo III (entre hermanos, tíos y sobrinos), y la Ley de Función Pública en materia de funcionarios interinos, así como la Ley de Hacienda y el reconocimiento de la Universidad Privada IE.

Los presupuestos regionales incorporan dos nuevas rebajas fiscales para jóvenes y comercios tradicionales que entrarán en vigor el próximo año, completando el historial de 34 rebajas impositivas desde el año 2019.