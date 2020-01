Ayuso tilda de "anécdota de medios" sus declaraciones sobre la contaminación y defiende sus políticas para combatirla

Publicado 08/01/2020 14:21:03 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "anécdota de medios" sus declaraciones sobre la contaminación, en las que sostuvo que nadie había muerto por ella, y ha defendido las políticas de su Gobierno para combatirla.

"Lo que yo opine es mío y soy libre para hacerlo. Lo importante es lo que hago y las medidas que pone en marcha la Comunidad. Nosotros somos un Gobierno comprometido con el medio ambiente", ha defendido en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.

Según Ayuso, lo irresponsable sería no emprender medidas contra la contaminación pero ella lo hace. A reglón seguido, ha incidido en que trabajan en un nuevo Arco Verde, planes renove de calderas y ayudas para vehículos eléctricos.

La 'popular' ha indicado que no va a alimentar "una leyenda negra contra Madrid" ni tampoco "crear una alarma de salud pública donde no la hay, en una de las ciudades que no es precisamente una de las más contaminadas ni de España ni del mundo". De hecho, ha recordado que la Comunidad tiene "la segunda tasa de longevidad después de Japón. "No estamos tan mal y yo creo que eso es lo importante", ha apostillado.