Ayuso tilda de "buena" la colaboración entre instituciones en el incendio pero carga contra un Gobierno "insolidario"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "buena" la colaboración que ha habido entre instituciones en el incendio originado en la Sierra Oeste, que afectado a 27.000 hectáreas de la región, pero ha calificado de "insolidario" al Gobierno porque la quema de bosques es "de todos".

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria para aprobar medidas para ayudar a la reconstrucción tras el fuego.

Tras ser preguntada por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "negacionismo" que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dirigente autonómica ha valorado que Sánchez lleva hablando de emergencia climática desde "hace 12 años". "Así que para él, urgente, urgente... No lo veo", ha expresado.

Además, ha subrayado que las comunidades autónomas gestionadas por el PSOE también tienen "sus incendios muy graves", ante lo que la Comunidad de Madrid siempre está "ayudando y prestando sus medios". "Tanto es así que cuando se inició nuestro fuego, el que venía por el sur venía por la provincia de Toledo y que nuestros efectivos estaban en la provincia de Guadalajara", ha apuntado.

Es por ello que Díaz Ayuso ha resaltado que la quema de bosques y de montes es "de todos los españoles". "Dividir esto por fronteras te demuestra el mundo plurinacional en el que vive este Gobierno y, desde luego, insolidario. Tienen de socialistas lo que yo les diga", ha aseverado.