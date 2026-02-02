Ayuso tilda de "perverso" que el Gobierno quiera "mezclar inquiokupación y pensiones" en un decreto "trampa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y UCAM, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este lunes de "perverso" que el Gobierno de la nación quiera "mezclar inquiokupación y pensiones" en su decreto ómnibus de escudo social con el objetivo de hacer "la trampa".

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha señalado que el problema no son las pensiones sino que es "todo a la vez" en un decreto que mezcla "regularización masiva, pensión masiva o salario mínimo" con el objetivo de hacer España "ingobernable" y llevarla "al choque".

Díaz Ayuso cree que el Gobierno quiera conseguir un país "de polarización en todo, de lo público con lo privado, lo rico con lo pobre, el empresario con sus empleados, el campo con la ciudad y de una generación con la otra" para que todo esté "al choque y dividido".

Es por ello que ha criticado que Sánchez necesite este ambiente "preguerra civilista", en el que se dedica a hacer "un trazo grueso" y donde todo sea un "choque directo". "Pero ¿cómo se sufraga todo esto?", se ha preguntado.

"Cuando no podamos sufragar universidades o salarios de médicos, cuando las comunidades autónomas que somos realmente quienes estamos soportando todo esto, no podamos hacer cosas, ¿quién te va a ir con la pancarta? Los mismos de siempre, cambiarán de pancarta, cambian de color y la culpa es tuya", ha asegurado.