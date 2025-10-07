Ayuso se traslada hasta la calle Hileras para conocer la situación del edificio derrumbado

Sanitarios y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha trasladado este lunes por la tarde hasta la calle Hileras, 6, para conocer la situación del edificio que se ha derrumbado parcialmente y en el que al menos ocho personas han resultado heridas.

Según han informado fuentes regionales, la presidenta está accediendo en estos momentos al puesto de control para conocer el detalle de cómo está la situación. También se han acercado hasta el lugar la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas leves, este lunes en el derrumbe parcial de un edificio en obras en la zona de Ópera, en el centro de la capital, pasadas las 13 horas, según fuentes consultadas por Europa Press.

En el lugar, están trabajando ahora mismo un total de once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que buscan a posibles desaparecidos, han indicado desde Emergencias Madrid. También se han desplazado agentes de la Policía Municipal y la Policía Nacional.