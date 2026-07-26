Ayuso traslada un mensaje de ánimo a los alcaldes de municipios afectados: "Son víctimas de esta situación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), atiende a los medios durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo "no enfrentar a los pueblos" ni iniciar "guerras innecesarias" en plena emergencia por los incendios forestales, al tiempo que ha trasladado un mensaje de "ánimo" y "acompañamiento" a los alcaldes de los municipios afectados, de quienes ha dicho que "son víctimas de esta situación".

Así lo ha manifestado en Villamanta, tras acompañar a Sus Majestades los Reyes en su visita a uno de los puntos de acogida de vecinos evacuados, donde ha reclamado "solidaridad y comprensión" con los madrileños. En un momento de su intervención, Ayuso se ha emocionado visiblemente, lo que ha provocado un aplauso de los vecinos y autoridades presentes.

"Pido esa solidaridad y esa comprensión con los madrileños porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita. Ahora pido lo propio y que no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece", ha afirmado la presidenta, quien ha añadido que "el pueblo de Madrid está siempre porque somos una región al servicio de España y solidaria con todos sus pueblos".

En este sentido, ha reclamado que "no desanimen a la gente" ni "enfrenten a los demás" y ha pedido que a los regidores "tampoco les trasladen lo que no es de su responsabilidad o de su culpa". "Ahí vamos a estar los demás para abrigarles, para ayudarles", ha asegurado.

Díaz Ayuso ha querido además enviar un mensaje de apoyo a los alcaldes tanto de la Comunidad de Madrid como de la provincia de Ávila, a quienes visitó este sábado.

"Quiero dar nuestro ánimo y nuestro acompañamiento a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y también a los de la provincia de Ávila. Están devastados, destruidos y queremos darles ánimos porque gracias a su pulso el municipio sigue saliendo adelante", ha señalado.

La presidenta ha reconocido que "la paciencia de la gente se irá agotando" ante el calor, la continuidad de los incendios y la incertidumbre, aunque ha insistido en que "es lógico" por las circunstancias. "Los alcaldes son víctimas de esta situación y todos están haciendo lo mejor que pueden su trabajo para a su vez tirar de sus pueblos", ha recalcado.

Asimismo, ha criticado que durante estos días se haya tratado de introducir debates ajenos a la emergencia. "En dos o tres municipios se hablaba de los toreros y yo pensaba: qué tienen que ver los toreros en todo esto", ha indicado, antes de sostener que "se han mandado una serie de mensajes para dividirnos", como si "invertir en ganadería no es invertir en lo de todos".

Por último, ha defendido que las causas de los incendios son "múltiples" y que deberán analizarse "con rigor", pero ha insistido en que "no enfrentar a los pueblos", porque, a su juicio, "veo que esa es la tendencia en este momento y lo entiendo porque la situación es la que es, pero no ayuda nada"