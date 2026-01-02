Ayuso traslada su pésame y apoyo a los familiares de las víctimas del incendio en Carabanchel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este viernes su pésame y apoyo a los familiares de las víctimas del incendio originado en una vivienda en el distrito de Carabanchel que ha dejado tres personas fallecidas.

"Nuestro más sentido pésame y apoyo a los familiares y demás seres queridos de las víctimas de este trágico incendio en la ciudad de Madrid", ha expresado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales.

El incendio se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas de la calle Moreno en Carabanchel, a cuyo interior los bomberos han tenido muchas dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada, que han tenido que romper, según ha informado el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Juan José García. Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.