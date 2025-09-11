Ayuso ultima un decreto que reducirá en hasta dos años la tramitación de alta tensión en colegios y hospitales

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves durante el Debate del Estado de la Región que el Ejecutivo autonómico aprobará en octubre un nuevo decreto con el que pretende reducir en hasta dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas como colegios, hospitales o centros de datos.

La normativa, que se prevé que beneficie a más del 20 por ciento de las 1.500 autorizaciones que se gestionan actualmente, vendrá a sustituir al Decreto 70/2010 con el objetivo de adaptarlo al desarrollo tecnológico y al auge de las energías renovables de la región, y para simplificar los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección de esta tipo de instalaciones frente a la "ineficiencia y saturación de normas" a nivel nacional.

Según han avanzado desde el Ejecutivo autonómico, esta iniciativa viene a reforzar su apuesta por un sistema energético moderno, competitivo y alineado con las necesidades del tejido productivo de la región y hacia un modelo económico y social descarbonizado. El objetivo pasa también por alinear la normativa autonómica con la legislación estatal y facilitar la incorporación de nuevos agentes y tecnologías en el sector.

Asimismo, el nuevo marco introducirá medidas para garantizar la correcta retirada de las instalaciones de energías renovables al final de su vida útil incluyendo la obligación de aportar una garantía económica para aquellas que se sitúen en el suelo --no sobre tejados o en edificios-- y que hayan pasado por un proceso de evaluación ambiental.

Esta propuesta persigue que, cuando llegue el momento de desmontar este tipo de infraestructuras, existan fondos suficientes para que un tercero cualificado pueda encargarse de su desmantelamiento y de la restauración del terreno afectado.