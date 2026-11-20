La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin del PP, en el Hotel Puerta de África, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ/EUROPA PRESS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que Ceuta es "el gran símil de lo que ocurre" en España y ha insistido en la importancia de "concentrar" el voto en el PP al afirmar que "no se entendería" que los 'populares' no obtuvieron escaño en Ceuta tras la "invasión". "No vamos a claudicar", ha expresado.

Así lo ha trasladado la dirigente regional en un mitin junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, donde ha puesto el foco en lo que sigue viviendo todos los días Ceuta tras la llegada de miles de migrantes frente a un Gobierno que "no tiene vergüenza".

"Yo soy la primera que defiendo que hay que buscar acuerdos. Pero lo que no se entendería es que después de lo que habéis vivido en Ceuta, que Juan Jesús Vivas, a través de Rafa (Martínez-Peñalver, cabeza de lista), no tenga un escaño en el Congreso de los Diputados. Sería gravísimo", ha valorado.

La dirigente regional ha subrayado que lo que necesitan es "dividir el voto" para que ese escaño no vaya "ni para PP ni para Vox y se lo quede el PSOE", al poner el foco en que la estrategia es "nacional" impulsado por una "coalición mafiosa" para que Pedro Sánchez siga en el poder.

Es por ello que incidido en que es necesario "concentrar el voto" en el PP y no "relajarse". "Sánchez es como el malo de la película. Tú ves una película de estas, que el malo ya no se sabe quién es al final, de estas de los fines de semana (...) el malo llega a tu casa, es el guapo del vecino, que te llama a la puerta, que está contigo, que le vas queriendo. Entonces cuando ya por fin lo intentas matar, no hay quien lo mate, y ya por fin cuando va a acabar, le ves tumbado en el suelo. Ya está, ya ha acabado. Y pasas por su lado y te engancha el tobillo", ha apuntado.

Considera Ayuso que hasta que no salgan los títulos de crédito esta película "no ha terminado" y no quiere que los españoles vuelvan a sufrir "lo que sufrieron los ceutíes" frente al "abandono" instaurando "ley, orden y amor por tu país".

En este contexto, cree necesario que cada español entienda que está "en su mano las riendas de su vida" con un Gobierno que respeta su "forma de vivir y creer" dejando a los ciudadanos que sean "libres". "Y por eso ha llegado el momento de dejar de llevarnos por los cantos de sirena y lo que pretenden hacer con la opinión pública, que es siempre decidir por dónde va el escándalo", ha reprochado.

Por otro lado, y en materia de gestión, ha subrayado que van a trabajar junto a Ceuta para llevar "todo el conocimiento, experiencia e ideas" de la Comunidad de Madrid abordando temas "realmente importantes" y para que "vuelva a recuperar la normalidad y la tranquilidad".

VIVAS ENSALZA LA "VALENTÍA" DE AYUSO

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reivindicado a Ayuso como "símbolo" que representa "valentía, dignidad y pasión". "Isabel es valiente, muy valiente, cuando no era fácil serlo. Isabel se ha enfrentado a Pedro Sánchez y a todo su aparato de poder sin importarle las represalias, sin importarle las consecuencias. Lo ha sufrido íntimamente y ha tenido eso y la satisfacción del reconocimiento de todos los madrileños y de todos los españoles", ha subrayado.

Así, ha defendido que Ayuso "no traiciona" sus principios ni sus convicciones "a cambio de nada" y cree que la democracia española tiene "una deuda pendiente" con la presidenta madrileña, además de destacar que ha estado con Ceuta "desde el primer día de la invasión". "No estuvo físicamente, pero el corazón de Isabel Ayuso estaba con Ceuta y con los ceutíes. Lleva la bandera de Ceuta en el alma", ha expresado.