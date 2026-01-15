Ayuso ve "ruido político" en el Hospital de Torrejón y reprocha que se ponga en tela de juicio una sanidad "excelente"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Audiovisual del Gobierno regional, en Madrid Content City, a 12 de diciembre de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve "ruido político" en la polémica generada en torno al Hospital de Torrejón y ha reprochado que se quiera poner en tela de juicio un sistema sanitario madrileño que es "excelente".

En declaraciones a los periodistas desde el Jardín Botánico, ha subrayado que Madrid tiene "12 hospitales públicos que están atendiendo a más de 1,5 millones de personas y que en momentos de crecimiento de población, o por ejemplo en la pandemia, han salvado muchas vidas".

"Se abre un caso y ya eternamente se queda dando vueltas en las mesas de los mismos cuando por el camino pasan cosas todos los días", ha reprochado la presidenta madrileña, quien ha apuntado a la huelga sanitaria nacional.

Considera que detrás de este asunto está la Fiscalía, "desprestigiada por culpa de las maniobras del Gobierno", a la vez que ha señalado que desde que se conoció el asunto de Torrejón "han explotado 200 noticias escandalosas todos los días".

"Espero que la Fiscalía actúe, espero porque si no va a demostrar que sigue estando en las mismas manos y con las mismas formas de proceder que los ha llevado a ser condenados por sentencia firme por el Tribunal Supremo, que ha sido un escándalo mundial y que parece que ya nos olvidamos", ha apostillado.

La Fiscalía informó esta misma semana que los hechos ocurrido en Torrejón con la gestora podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acordó la apertura de diligencias de investigación preprocesal. Ahora, ha acordado remitir la documentación a la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz tras comprobar que tiene abiertas diligencias sobre este mismo asunto.