Baja al 6,8% la tasa de repetición en Secundaria en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid

Archivo - Sillas del comedor del Colegio Nobelis de Valdemoro, que debido a la pandemia del coronavirus tendrá que acondicionar sus aulas con medidas de distanciamiento e higiene para el nuevo curso escolar 2019-2020. En Valdemoro, Madrid (España), a 20 d - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de repetición en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid ha bajado el 6,8% en el curso escolar 2024-2025, según ha detallado la directora general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, Beatriz Rodríguez.

Durante la última comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid antes de verano, Rodríguez ha destacado el descenso que se ha producido desde el curso 2022-2023, cuando la tasa se situó en el 7,3%, lo que demuestra que las medidas de apoyo previas a la decisión de la no promoción "están dando resultados".

En el caso de Educación Primaria, los alumnos pueden repetir en segundo, cuarto o sexto curso. La normativa de ordenación académica exige una serie de medidas previas que se deben tomar en los centros educativos, como atención educativa, refuerzos individuales y utilización de distintas metodologías.

Así, de los 13.244 alumnos en Primaria con refuerzo a adaptaciones, 11.864 sí promocionan. De este modo, el 90% de los estudiantes no tienen que repetir. "La repetición es considerada favorable siempre y cuando favorezca el desarrollo del alumno", ha remarcado Rodríguez.

Después de haber puesto en marcha todas esas medidas, si el equipo docente considera que debe volver a estudiar el mismo curso, la medida va acompañada por un plan específico individualizado de refuerzo curricular para alcanzar durante el curso unas adquisiciones de competencias específicas.

PROGRAMAS PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES

Más allá del refuerzo, la Comunidad ofrece programas dirigidos a alumnos que presentan dificultades en sus aprendizajes, como las aulas de enlace, que buscan integrar al alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo español.

Actualmente se encuentran autorizadas 26 aulas en distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Colegios Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) en la región, con 26 maestros que atienden a un total de 245 alumnos de forma directa.

Además, está el programa de apoyo y acompañamiento escolar, en el que 439 centros se benefician del programa, dando atención de forma directa a casi 12.000 alumnos con un presupuesto de 3,1 millones en cada curso escolar.

También existe la iniciativa de educación compensatoria en 300 CEIP y CEIPSO y que supone una distribución de 277 maestros con más de 7.000 alumnos o el programa de colegios públicos de atención prioritaria, que se inició en el 2023-2024 y que en el próximo curso estará presente en 40 centros con 80 docentes y una inversión total acumulada de 500.000 euros.