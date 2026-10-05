Ballenas sobre el público y fuentes danzantes: el 'Gran Circo del Agua' llega por primera vez a Madrid este viernes

El ‘Gran Circo del Agua’ llega por primera vez a Madrid el 9 de octubre junto al Palacio de Hielo - CIRCO ALEGRÍA

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ballenas gigantes que sobrevuelan al público, fuentes danzantes y acróbatas a varios metros de altura convertirán una carpa junto al Palacio de Hielo de Madrid en un océano fantástico con el estreno este viernes de 'Gran Circo del Agua', una producción de Circo Alegría para todos los públicos que combina arte circense, tecnología 3D y un alegato en favor de la protección de los océanos.

El espectáculo llega así por primera vez a la capital con una puesta en escena en la que el agua se convierte en uno de los protagonistas. Fuentes sincronizadas con la música, la iluminación y los efectos visuales transformarán la pista a medida que avance la historia, según ha informado la productora en un comunicado.

Sirenas, piratas y criaturas de las profundidades acompañarán al público en un viaje marcado por tormentas, tiburones y la búsqueda de un tesoro. Uno de los momentos centrales de la función llegará cuando gigantescas ballenas sobrevuelen las cabezas de los espectadores.

La producción incorporará también tecnología 3D para crear escenas en las que el universo marino parezca salir de la pista y extenderse por el interior de la carpa.

La concienciación medioambiental será uno de los ejes de la historia. A través de la búsqueda del tesoro, los protagonistas descubrirán el valor de los mares y la importancia de proteger un patrimonio compartido, según explica la compañía.

TRAPECIO VOLANTE Y RUEDA DE LA MUERTE

La propuesta contará asimismo con acróbatas y artistas internacionales que interpretarán algunas de las disciplinas más reconocibles del circo. Entre ellas destaca el trapecio volante, con vuelos, saltos y recepciones ejecutados a varios metros sobre la pista.

La Rueda de la Muerte añadirá otro de los números de riesgo, con artistas que desafiarán el equilibrio sobre una estructura en continuo movimiento. El programa incluirá además patinaje acrobático, 'hula hoop' y equilibrios, integrados en la aventura marina.

Dos payasos aportarán por su parte el humor y protagonizarán algunos de los momentos más imprevisibles de una función pensada tanto para niños como para adultos. El vestuario, la escenografía, la iluminación y la música completarán una ambientación inspirada en las profundidades del océano.

'Gran Circo del Agua' se representará desde el viernes bajo una gran carpa climatizada instalada junto al Palacio de Hielo de Madrid. Las entradas ya están disponibles en la web circoalegria.es.