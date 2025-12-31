El Ballet Español de la Comunidad abrirá el año dedicado a Manuel de Falla con Viaje al Amor Brujo en Teatros del Canal

Momento del 'Viaje al amor brujo' del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Rafa de Pazos - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid abrirá las celebraciones del Año Manuel de Falla en 2026 con su 'Viaje al Amor Brujo', una producción que puede verse en Teatros del Canal hasta el próximo 4 de enero y en la que participan en escena un total de 21 bailarines y 35 músicos.

La obra propone un recorrido artístico por la Edad de Plata española a partir del legado del compositor Manuel de Falla, coincidiendo además con el centenario del estreno de 'El amor brujo'.

"En 2026 se conmemoran los 150 años de Manuel de Falla, quizá el compositor español más importante de todos los tiempos, junto con Tomás Luis de Victoria", subraya a Europa Press el director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo, quien recuerda que "desde el Renacimiento no ha habido nadie igual, hasta la irrupción de Falla a comienzos del siglo XX".

Según explica Castillo, 'Viaje al Amor Brujo' nace precisamente con la voluntad de cerrar el año de los 100 años del estreno de 'El amor brujo' y abrir la efeméride del 150º aniversario del nacimiento de Falla. "Abrimos los actos del año de Falla con esta gran producción, muy ambiciosa, con más de cincuenta personas en escena", afirma.

El director señala que la propuesta busca explicar cómo la Edad de Plata española supuso un punto de inflexión en todas las artes: "En lo musical, lo literario, lo dancístico, lo teatral, lo pictórico o lo cinematográfico, se descubre el arte popular --el arte de los gitanos--, y se une a las vanguardias, dando lugar a un arte nuevo que alcanza una altura comparable al Siglo de Oro".

En ese contexto, para Castillo, Falla ocupa un lugar central. "Falla lo que hace en su obra, tanto en 'El amor brujo' como en las 'Siete canciones populares', es condensar todo eso junto con las vanguardias musicales que llegan de Francia a principios del siglo XX y meterlo en una coctelera", explica. El resultado, añade, es "la música y la danza más potente que ha existido nunca".

El espectáculo incorpora precisamente las 'Siete canciones populares', una decisión que, según el director, permite reconectar al público con una herencia cultural profundamente arraigada. "Cuando la gente las oiga dirá: 'Dios mío, pero si esto lo llevo oyendo toda la vida'", señala, recordando que Falla y Ernesto Halffter elevaron melodías y versos del romancero popular --procedentes de la Edad Media, el Renacimiento o el Barroco-- a una "altura artística de una complejidad y una calidad que no se cree".

Entre los momentos más emotivos de la obra, Castillo destaca la célebre 'Canción del fuego fatuo'. "Cuando se canta 'Fuego fatuo, lo mismito es el querer', eso es increíble", afirma, lamentando que "por desgracia, para la mayoría de los españoles hoy en día Falla empieza a no decir nada". Para el director, evitar ese olvido forma parte de la misión del Ballet: "Es nuestra obligación fundacional que no se olvide, que lo lleven en el corazón".

En este sentido, 'Viaje al Amor Brujo' se plantea también como un ejercicio de divulgación cultural. "Los españoles ya no saben quién es Falla, no saben lo que es la danza española, no saben lo que es la escuela bolera", advierte Castillo, quien defiende la necesidad de recuperar ese patrimonio para "contarnos nuestros amores, nuestras penas, nuestras alegrías y nuestra fiesta".

La producción reúne en escena a bailarines, músicos y cantadoras, así como a la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), dirigida por Alondra de la Parra. La propuesta integra a los jóvenes músicos sobre el escenario, una apuesta que, en palabras del director, genera "una convivencia fascinante". "Todos hacen uno y hacen un espectáculo que no se ha visto igual y que funciona increíblemente", asegura.

Con coreografías de Rafael Estévez y Valeriano Paños, al frente de la compañía Estévez y Paños, y de Olga Pericet, 'Viaje al Amor Brujo' permanecerá en cartel durante todo diciembre y primeros días de enero, un periodo que Castillo considera especialmente propicio: "Hay muchísimos visitantes en Madrid y mucha gente que aprovecha las vacaciones para venir en familia o para regalar danza".

Tras su paso por Teatros del Canal, el espectáculo iniciará en 2026 la primera gira internacional del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con funciones previstas en España, Europa y América. "Empezamos en Bogotá el 1 de abril y luego iremos por distintos sitios de América y de Europa", avanza el director.

Para Castillo, el objetivo último es que el público salga del teatro con algo más que el recuerdo del espectáculo: "Que se lleven su herencia, porque Falla es la herencia de todos los españoles y es universal. Que lo vivan con mucha intensidad, porque es una mezcla de danza, teatro, tradición popular, vanguardia y emoción, y es algo que no se olvida", concluye.